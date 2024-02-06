تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتوقع أن يسعى لولاية جديدة في الانتخابات المرتقبة في وقت لاحق من العام الحالي، أن «الأشخاص الذين هم في السلطة حاليا» سيفوزون بالتأكيد.



وقال مادورو أمام آلاف من انصاره الذي احتشدوا في العاصمة في الذكرى الثانية والثلاثين للانقلاب الفاشل بقيادة هوغو تشافيز الذي أصبح فيما بعد رئيسا وعين مادورو خلفا له «نحن الأشخاص الذين في السلطة... سننتصر بطريقة أو بأخرى».



وجاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي قبيل اجتماع دعا إليه رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز لتحديد موعد الانتخابات العامة القادمة.



والعام الماضي توصلت حكومة مادورو والمعارضة إلى اتفاق في بربادوس إثر وساطة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2024 بحضور مراقبين دوليين.



وبموجب الاتفاق خففت الولايات المتحدة العقوبات على كراكاس، ما سمح باستئناف استخراج النفط بشكل محدود، ومهد الطريق أمام تبادل سجناء.



ونص الاتفاق على أن يتمكن مرشحو المعارضة من الطعن في قرارات سابقة قضت بعدم أهليتهم لتولي المنصب.



غير أن المحكمة العليا الموالية لمادورو أيدت مؤخرا حظرا مدته 15 عاما على المعارضة الفائزة في الانتخابات التمهيدية ماريا كورينا ماتشادو وغيرها من شخصيات المعارضة.



ودفع ذلك بالولايات المتحدة إلى الإعلان بأنها ستعيد تفعيل عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي.