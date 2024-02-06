استقبل مدير عام الادارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان السفيرة كارين ساساهارا سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في مسرح الجمارك منطقة (3) ، وكان أيضاً بالاستقبال نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة خليل الشامي وعدد من قياديي الجمارك ، حيث تم التباحث حول العلاقات الوطيدة بين الجمارك الكويتية والجمارك الأميركية والتي بدأت عام 1993 حيث ان اتفاقية التعاون بين البلدين قد حققت انجازات وقفزت قفزات نوعية بشأن تطوير العمل الجمركي ومن خلالها الجمارك الكويتية وقعت خمس اتفاقيات خلال الحوار الاستراتيجي بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية ونرى حالياً حصاد هذه الاتفاقية والتي تعود بالمنفعة على منتسبي الادارة العامة للجمارك من خلال التعاون المستمر في نقل الخبرات الجمركية والمهارات من دورات تدريبية ومعدات تفتيش .

وفي اثناء الزيارة توجه المدير العام مع السفيرة الى مركز التدريب الجمركي المعتمد اقليمياً وذلك للاطلاع على سير بعض الدورات التدريبية المشتركة بين البلدين .



وأكد الشرهان اهمية هذا النوع من الدورات التدريبية لمفتشي الجمارك لما فيها من مخزون من الخبرة الدولية والهدف منها الارتقاء بالعمل الجمركي بالمؤسسة الجمركية.