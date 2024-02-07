اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأميركي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.



وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة «إكس» فوق صورة لبايدن «من المهم رفع مستوى الوعي» حول مرض الزهايمر الذي يمثل «سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن».



ويسعى الرئيس الأميركي (81 عاما) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره. وبعد ذلك حذف منشور بن غفير.



لاحقا، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن «ابنه الحبيب» ارتكب «خطأ جسيما» وأنه «يرفض بشدة» ذلك. وأضاف الوزير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية بالعبرية أن «الولايات المتحدة الأميركية هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل».



وبحسب بن غفير، فإنه لا مكان لمثل هذه التعليقات «المهينة.. أعتذر عن حديث ابني».



وكان وزير الأمن القومي قد انتقد الرئيس الأميركي لعدم كفاية المساعدات التي تقدمها واشنطن للاحتلال الاسرائيلي في حربه ضد حماس في قطاع غزة.



وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.