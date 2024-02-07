

أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل أهمية رسالة المؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» في استذكار قامات وطنية خالدة أسهمت في بناء الوطن وعملت بكل بإخلاص وولاء لإعلاء مكانته بين الأمم في كل مضمار.



وقال الشيخ عبدالله الصباح بكلمة خلال رعايته افتتاح المؤتمر في دورته الـ 22 بمسرح مكتبة البابطين تحت شعار مقولة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا»، إن تلك القامات الخالدة من الآباء والأجداد تركت لنا سجلا حافلا بالنجاحات والمناقب والمآثر.



وأضاف أن المؤتمر يواصل أداء رسالته المهمة على مدار سنوات متتالية لنستذكر معا سيرة شخصيات من الرواد ساهموا في بناء الكويت ونهضتها ومنهم الراحل الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح، رحمه الله، الذي عمل بإخلاص وكان أحد رواد صناعة التاريخ الكويتي الحديث عاش حياته مفعما بحب الكويت وأراد لها التطور والتقدم.



من جانبه، قال رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر يوسف الياسين: «إننا بهذه المناسبة نجد أنفسنا مدفوعين بمشاعر وطاقات وطنية عميقة تذهب بنا بعيدا إلى عالم من الوفاء والانتماء إلى ماضينا المشرق بفيض عطاءات أجيال متعاقبة وبفيض حنين إلى هذا الوطن المعطاء وشواهده القيمية المتجذرة فينا».



وأوضح الياسين في كلمته أن رسالة المؤتمر تتنادى بالوطنية وأصالة الآباء بشعاره «من الكويت نبدأ... وإلى الكويت ننتهي» وهو في نسخته الـ 22 يعلي من قدر أهدافه الوطنية والقيمية التي تنادى بها منذ انطلاقته عندما أعلن أنه يعزز قيم الولاء والوفاء للكويت وينشر معاني الوسطية والوطنية ويحيي سير وقدوات لشخصيات كويتية خالدة ومعرفا بمناقبهم ومآثرهم.



وأضاف أن المؤتمر سعى ومنذ اللحظة الأولى لانطلاقته إلى نشر وتأصيل قيمنا الوطنية الراسخة، إضافة إلى دعمه مشاريع شبابية وتشجيعها وبمرور السنوات والمؤتمرات أسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة في تعزيز ونشر معاني وقيم الوطنية والمواطنة والوسطية ومكارم الأخلاق.



وأشار إلى أن المؤتمر في دورته الحالية يحيي سير نخبة من الآباء والأجداد وكوكبة خالدة من أبناء وطننا الحبيب، وهذا العام يكرم الراحلين الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ولولوة عبدالمحسن أحمد الصقر وأحمد عبدالوهاب المفلح وعبدالرسول يوسف يعقوب عباس أبو الحسن ورضا عبدالله محمد حسين معرفي ومحمد وسمي ناصر الوسمي وعيسى عبداللطيف عيسى العبدالجليل وعبدالعزيز شاهين يوسف الشاهين الربيع ومنيرة عبدالقادر الجاسم القناعي وعبدالله عبداللطيف عثمان العثمان.