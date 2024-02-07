

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة كأس تنس جديدة «كينغز سلام 6» في أكتوبر المقبل ضمن موسم الرياض 2024.



ويبلغ مجموع الألقاب التي يملكها المشاركون في البطولة حوالي 50 لقبا في بطولات «الغراند سلام» الأربع الكبرى، إذ تضم البطولة ستة من نخبة اللاعبين الرجال حول العالم، بما في ذلك المصنف الأول عالميا حاليا وأفضل لاعب تنس على الإطلاق، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ 24 لقبا في البطولات الكبرى، بالإضافة إلى الإسباني المخضرم رافايل نادال، الحائز على 22 لقبا في «الغراند سلام»، وأحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا اللعبة على الإطلاق.



ولدى سؤاله عن شعوره تجاه العودة إلى الرياض، قال ديوكوفيتش: «أنا متحمس للعودة إلى الرياض واللعب أمام كل جماهيري في السعودية».



من جانبه، أعرب نادال عن سعادته بالمشاركة في «كينغز سلام 6» بقوله: «أنا متحمس جدا للعب لأول مرة في الرياض، بعد أن سبقني في ذلك بعض لاعبي التنس الآخرين».



وسيشارك في البطولة الإسباني كارلوس الكاراز حامل لقب بطولة ويمبلدون والحائز على كأس موسم الرياض للتنس 2023، والمصنف الثاني عالميا حاليا، والذي أعرب عن سعادته بالعودة إلى الرياض، قائلا: «انني سعيد جدا بالعودة إلى الرياض لأظهر أفضل مهاراتي»،



إلى جانب حضور اللاعب الروسي دانييل مدفيديف، بطل أميركا المفتوحة والمصنف الثالث عالميا حاليا، والذي صرح قائلا «أنا متحمس جدا للعودة إلى السعودية، فمنذ رحلتي الأولى لها عام 2019، عدت عدة مرات وأتطلع إلى أن أصبح جزءا من هذا الحدث الجديد، إن وجود أفضل لاعبي التنس في العالم في مكان واحد هو أمر مثير، لا يسعني الانتظار حتى ألتقي بالجميع».



كلك سيتواجد اللاعب الإيطالي جانيك سينر المصنف الرابع عالميا حاليا، والذي تغلب على مدفيديف ليحصد بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام، وهو أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى.



ويأتي الإعلان عن البطولة الجديدة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها «موسم الرياض» في استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، هذا إلى جانب استضافة أهم البطولات بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين العالميين، حيث سجل الموسم أرقاما مميزة في الحضور من الزوار ومحبي هذه الرياضات.