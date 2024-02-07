

منح المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية انتصاره الأول في عام 2024 بتسجيله هدفي الفوز على مضيفه رايو فايكانو 2-1 في ختام منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل النصيري هدفي إشبيلية في الدقيقتين 19 و45، وإيسي بالاسون هدف فايكانو (29).



وتقدم النادي الأندلسي الذي لم يذق طعم الفوز منذ الجولة الثامنة عشرة في منتصف ديسمبر (فاز على غرناطة 3-0) وتعرض لأربع هزائم تواليا إلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.



وفي مسابقة كأس إسبانيا، سيكون أتلتيكو مدريد أمام امتحان شاق في ذهاب الدور نصف النهائي حين يستضيف أتلتيك بلباو اليوم.



ويحتل بلباو المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد الرابع المنتشي من خطفه نقطة التعادل 1-1 الأحد في الوقت القاتل من مواجهته مع جاره اللدود ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو».



وبلغ بلباو، صاحب المركز الثاني على لائحة أكثر الفرق إحرازا لمسابقة الكأس (23 لكن آخرها يعود إلى موسم 1983-1984)، نصف نهائي الكأس بعدما أقصى برشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (31)، بالفوز عليه في ربع النهائي 4-2 بعد التمديد (2-2 في الوقت الأصلي).



بدوره، وبعدما أجبر جاره ريال مدريد على التنازل عن اللقب بالفوز عليه 4-2 أيضا بعد التمديد في ثمن النهائي، عانى أتلتيكو، الساعي إلى لقبه الأول في المسابقة منذ 2013 والحادي عشر في تاريخه، لتخطي الجريح إشبيلية في ربع النهائي بالفوز عليه 1-0.