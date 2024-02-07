

تحدث نجم روما، الأرجنتيني باولو ديبالا، عن الفرق بين المدرب الجديد للفريق دانييلي دي روسي والمدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك عقب الفوز على كالياري 4-0 في ختام المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأكد ديبالا في تصريحات له: «دي روسي ومورينيو مختلفان، لم نكن سعداء بالطريقة التي انتهت بها الأمور مع مورينيو، ولكن جاء دي روسي إلى هنا وتمكن من إخراج شيء ما منا، شيء لم نعتقد أننا نمتلكه».



وأتم: «مورينيو كان أحد أفضل المدربين ولكن الفرق أنك تحتاج أحد ليؤمن بقدراتك ويساعدك على اكتشافها».



وتناوب على تسجيل رباعية «ذئاب العاصمة» كل من لورنتسو بيليغريني (2) وديبالا (23 و51 من ركلة جزاء) والبديل الهولندي دين هيسون (59).



وتقدم روما الفائز على فيرونا وساليرنيتانا بالنتيجة ذاتها 2-1 في المرحلتين الماضيتين مذ تسلم دي روسي مهامه، للمركز الخامس برصيد 38 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وتجمد رصيد كالياري الذي مني بهزيمته الثالثة عشرة هذا الموسم عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.