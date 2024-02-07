أسامة دياب



قال السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف ان العلاقات الروسية - الكويتية مستمرة في التطور في مختلف المجالات، وتعتبر السياحة أسرعها نموا.



جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال رعايته لـ«للجولة الترويجية للسياحة» في مدينة موسكو مساء أمس الأول.



وكشف جيلتوف عن أن الكويت تتفوق على كل دول الخليج من حيث عدد السائحين الذين يزورون روسيا، لافتا إلى انه وخلال العام الماضي، ارتفع عدد السائحين الكويتيين الذين يزورون بلادنا بأكثر من ستة أضعاف. وساهم إطلاق طيران الجزيرة للرحلات المباشرة من مدينة الكويت إلى موسكو قبل عام في تحقيق هذه النتائج الرائعة. والآن مع إدخال التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الكويتيين، أصبح السفر إلى روسيا أسهل بكثير».



وأوضح أن الهدف من الجولة الترويجية هو تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن العاصمة الروسية موسكو التي تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة عالميا لديها الكثير لتقدمه للسائح الكويتي، موضحا ان موسكو استقبلت العام الماضي 24.5 مليون زائر.



ولفت إلى أن الكرملين والساحة الحمراء من معالم مدينة موسكو الشهيرة والمعروفة في جميع أنحاء العالم كرموز لروسيا، موضحا ان موسكو تضم مجموعة متنوعة من المتاحف التي تحتوي على عدد كبير من التحف وروائع الفن الكلاسيكي والمعاصر. كما أنها واحدة من أكثر العواصم خضرة حيث تضم أكثر من 120 متنزها. وأخيرا وليس آخرا، تقدم موسكو مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم المأكولات الوطنية والعالمية».



وأضاف أنه «لسبب ما، فإن موسكو لا تعكس روسيا بأكملها. ولكن لا توجد كلمات يمكن أن تصف الجاذبية الفريدة لعاصمتنا النابضة بالحياة، والتي أصبحت بوابة إلى روسيا للسياح الكويتيين. ندعوكم لزيارة موسكو وتجربتها بشكل مباشر ونأمل أن يكون حدث اليوم مفيدا جدا في هذا الصدد».



وقد تم تنظيم الجولة الترويجية من قبل لجنة السياحة في مدينة موسكو وشركائهم الكويتيين بدعم من سفارة روسيا في الكويت. وحضر الحفل نحو 130 وكالة وشركة سفر كويتية وروسية، فضلا عن ممثلي شركات الطيران المحلية والإقليمية.



وقد تم عرض الإمكانات السياحية لموسكو في شكل تفاعلي ومصمم خصيصا لتلبية احتياجات السياح من الكويت ودول الخليج الأخرى.