نظمت الكاتبة الكويتية المتخصصة في أدب الطفل أمل الرندي الثلاثاء ورشات وحلقات من القراءات القصصية والشعرية والفنية ضمن مبادرة «أصدقاء المكتبة» التي تستضيفها الدورة الـ 30 لـ «معرض صفاقس لأدب الطفل» في تونس.



وقالت الرندي، في تصريح لـ «كونا»، إن المبادرة التي يرعاها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، قدمت العديد من الأنشطة الهادفة للأطفال بمشاركة عضوي المبادرة الكاتبة التونسية وفاء المزغني والشاعر الأردني محمد جمال عمرو.



وأضافت أن أعضاء المبادرة حريصون على إشراكها في المعارض المتخصصة للوصول إلى فئات متنوعة من الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي وتقديم أنشطة معرفية وثقافية تسهم في تطوير قدراتهم الفكرية، لافتة إلى أن الأطفال المشاركين أبدوا «تفاعلا إيجابيا» من خلال قراءة النصوص وارتداء تاج «أصدقاء المكتبة» وترديد الأغنية الخاصة بالمبادرة.



وانطلقت أعمال الدورة الـ 30 لـ «معرض صفاقس لكتاب الطفل» في 3 الجاري وتستمر إلى 12 من الشهر نفسه تحت شعار «كتاب الطفل سفير لتنمية مستدامة» بمشاركة 40 دار نشر ومكتبات تونسية ومؤسسات توزيع اللعب التربوية ودور نشر إضافة إلى أجنحة خاصة بإصدارات إدارة الآداب بوزارة الشؤون الثقافية ومجلة أمين والتراث الفلسطيني وجمعية براي للتربية والثقافة.



وتهدف مبادرة «أصدقاء المكتبة» التي انطلقت عام 2018 إلى تقديم قصص وورش للطفل العربي لتطوير ثقافته وجعل القراءة والاطلاع جزءا من سلوكه بالتعاون مع كتاب وفنانين من الكويت والعالم العربي.