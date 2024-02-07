أكد سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي أهمية زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى السلطنة، مشيرا إلى أنها تحمل دلالات واعتبارات مهمة.



وأوضح السفير الخروصي في تصريح لـ «كونا» أمس أن الزيارة تحمل دلالات واعتبارات مهمة لأنها الزيارة الأولى التي يقوم بها صاحب السمو الأمير إلى سلطنة عمان بعد تولي سموه مقاليد الحكم في 16 ديسمبر الماضي.



وأضاف أن هذا الحدث المهم يأتي كذلك في إطار «زيارة دولة» يتم فيها اتخاذ أرفع الإجراءات البروتوكولية وتشمل في الوقت ذاته لقاء قمة يجمع بين صاحب السمو الأمير وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. ولفت إلى أن كل لقاءات وزيارات قيادتي البلدين تحظى بأهمية خاصة لما للعلاقات بينهما من تميز وخصوصية.



وأكد أن سلطنة عمان ترقبت بقلوب ملؤها الفخر زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولقاءه بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.