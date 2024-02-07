دارين العلي



اجتمع عدد من قياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع الوفد الصيني الزائر للبلاد الذي يمثل الشركة المملوكة للحكومة على مدار اليومين الفائتين، للبحث في تفاصيل إنشاء مشروع محطة طاقة شمسية بنظام المزود المستقل.



وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن اللقاء مع الوفد الصيني تمحور حول دراسة جدوى إنشاء محطة طاقة شمسية في الشقايا والقوانين المنظمة لإنشاء الشركات داخل الكويت وفق قانون هيئة تشجيع الاستثمار.



ولفتت المصادر إلى انهم خلال الاجتماعات التي عقدت في مبنى الوزارة مناقشة البنود العريضة للاتفاقية التي سيتم توقيعها بين الكويت والجانب الصيني والخطوات التي تم قطعها مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن مشروع إنشاء المحطة. وأشارت إلى أنه في حال توقيع الاتفاقية بين الطرفين فإن تنفيذ المشروع لن يتم إنجازه قبل 2027، الأمر الذي يحتم على الوزارة إيجاد حلول سريعة لمواجهة نقص الطاقة المتوقع ان يبدأ خلال موسم الصيف المقبل.



وذكرت أن الوفد الصيني عقد خلال زيارته عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء زيارة وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.