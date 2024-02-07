حنان عبدالمعبود



عقدت هيئة محكمي المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط اجتماعها خلال اليوم الثاني من انطلاقه، حيث ضمت 60 محكما من الأكاديميين الكويتيين الذي يمثلون صفوة أساتذة الجامعات.



وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال جاسم الخرافي عن شكره وتقديره لأعضاء هيئة محكمي الأعمال المشاركة، مثمنا جهودهم الكبيرة وحرصهم على اتباع المعايير الدولية في التقييم، مبينا أن المعرض حقق منذ انطلاقته إنجازات دولية عدة، كما حقق مكاسب محلية أهمها انتقاؤه نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الكويتيين يحظون بمكانة مرموقة ويمارسون هذا النشاط بشكل تطوعي.



وأشار طلال جاسم الخرافي إلى أن اللجنة العليا للمعرض تقدر جهود هيئة المحكمين والتي كان لها دور كبير في إنجاحه، كما منحت النادي العلمي الكويتي ثقلا وثقة للاستمرار في إقامته في موعده سنويا، مؤكدا أن وجود هذه الكوكبة من المحكمين يمنح الفعالية مصداقية أمام المشاركين ودافعا لتطويرها، وهو محل تقدير كبير من اللجنة العليا للمعرض.



من جانبه، قال رئيس هيئة المحكمين ديفيد فاروقي إن المعرض يتبع المعايير والبروتوكولات الدولية ذاتها المعمول بها في معرض جنيف الدولي، ولا توجد أي فروق بينهما، مشيرا إلى ان طبيعة عمل الهيئة ترتكز على تقييم جميع الاختراعات وفقا لضوابط ومعايير عالمية، موضحا أن من أهم الأمور التي يتميز بها المعرض أنه لا يقبل سوى الاختراعات الحائزة براءة اختراع، حيث إن معظم المعارض الأخرى تجارية، ولا تشترط حصول الاختراع المشارك على براءة اختراع. وأضاف فاروقي أن جميع الاختراعات المشاركة يتم تصنيفها على مجالات المعرض والتي تشمل جميع التخصصات المختلفة، موضحا أنه يتم تقييم كل اختراع أو ابتكار من قبل 3 محكمين على الأقل، ويحصل الاختراع على درجة معينة من مقياس 100 درجة.



من جهته، قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي وعضو اللجنة المنظمة د.محمد الصفار إن أعضاء هيئة المحكمين يمثلون صفوة من العاملين في المؤسسات العلمية والأكاديمية، كما أن الاختراعات المشاركة في المعرض يتم تقييمها وفقا للمعايير الدولية، وفي مقدمتها حداثة فكرة الاختراع وقابلية الفكرة للتسويق وأثر الاختراع على المجتمع، ويتم إعلان النتائج في الحفل الختامي.



وأبدى إعجابه بمستوى الاختراعات المشاركة في المعرض لهذا العام في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها تقدم حلولا مبتكرة للكثير من المشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية.