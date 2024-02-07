الياسين: الكويت محفوظة بطيبة أهلها وحكمة قيادتها وأعمال الخير الممتدة للقاصي والداني

الجوعان: الكويت علّمتنا الإنسانية كيف تكون والسياسة كيف تدور وغرست فينا التربية



عاطف رمضان



كرَّم المؤتمر الوطني الثاني والعشرون «من الكويت نبدأ.. والى الكويت ننتهي» 10 شخصيات كويتية من مختلف أطياف المجتمع الكويتي من الذين رحلوا عن عالمنا إلى الرفيق الأعلى تاركين بصماتهم من الاعمال الوطنية الجليلة في مختلف المجالات.



وبهذه المناسبة، أعرب وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل عن سعادته لاستمرار المؤتمر في اداء رسالته المهمة على مدار سنواته المتتالية، لنستذكر معا قامات وطنية خالدة أسهمت في بناء الوطن وعملوا بكل إخلاص وولاء لإعلاء مكانته بين الأمم في كل مضمار تاركين لنا سجلا حافلا من النجاحات لاحياء ذكرى الآباء والاجداد.



جاء ذلك في كلمة الشيخ د.عبدالله المشعل خلال رعايته افتتاح المؤتمر في دورته الـ 22 بمسرح مكتبة البابطين تحت شعار مقولة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا».



وأضاف المشعل ان تلك القامات الخالدة من الآباء والأجداد تركت لنا سجلا حافلا بالنجاحات والمناقب والمآثر، مشيرا الى ان من الشخصيات والرواد الذين ساهموا في بناء الكويت ونهضتها الراحل الشيخ مبارك العبدالله الأحمد، رحمه الله، الذي عمل بإخلاص وكان أحد رواد صناعة التاريخ الكويتي الحديث، وقد عاش حياته مفعما بحب الكويت وأراد لها التطور والتقدم.



ولفت الى ان أهم ما يتميز به تاريخ وطننا العزيز هو مرحلة تأسيس الديموقراطية، واننا لا ننسى ان من زرع هذه الشجرة التي نجني ثمارها اليوم هم الآباء والاجداد وان كل مواطن له الحق المطلق في الفخر بآبائه وأجداده الذين وضع كل واحد منهم لبنة في بناء وطننا الغالي.



من جانبه، قال رئيس لجنة الاشراف العليا للمؤتمر الوطني الثاني والعشرين «من الكويت نبدأ.. والى الكويت ننتهي» المحامي يوسف الياسين: نستذكر قبل 34 عاما في 2 اغسطس 1990 عندما اجتمع الشعب الكويتي على قلب رجل واحد وامتزجت دماء أبنائه من جميع اطيافه على تراب هذا الوطن واجتمع الشعب الكويتي الوفي حول القيادة السياسية في مؤتمر جدة وبرهنا للعالم اننا من الكويت نبدأ والى الكويت ننتهي.



وأضاف الياسين: نسأل الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يحفظ هذا الشعب الأصيل ويجمعنا على قلب رجل واحد.



وقال: أتذكر هنا من باب الوفاء والعرفان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، الذي تشرفت بلقائه في بدايات انطلاق المؤتمر الوطني حينما كان وليا للعهد ولن أنسى توجيهاته السامية وتشجيعه لي شخصيا وحرصه على أن استمر بهذا النهج الوطني الذي يخلد ويكرم رجالات ونساء الكويت.



وزاد: ومن باب الوفاء لن أنسى الوالد الغالي عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله، الذي لقيت منه كل الدعم والتشجيع وتسخير مكتبة البابطين لإقامة المؤتمر الوطني.



وأعلن الياسين أن المؤتمر الوطني القادم بحلته الثالثة والعشرين سيكون في مقدمة المكرمين سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، والراحل عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله.



صمام الأمان



من جانبها، قالت عضو اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان اننا يجب علينا ألا نجامل أيا كان على حساب هويتنا الوطنية الكويتية لأنها صمام الأمان لأرضنا التي حافظ عليها أجدادنا وآباؤنا وضحوا بأرواحهم وبكل ما يملكون وان نتجاوز خلافاتنا ونتسامى فوق أي مصالح من أجل الكويت. وأضافت الجوعان ان الكويت علمتنا الإنسانية كيف تكون والسياسة كيف تدور وغرست فينا التربية التي من خلالها كيف نعيش ونتعامل وفق تقاليدنا وتراثنا الثقافي والديني الوسطي.



وأكدت على ضرورة التمسك بمبادئ المواطنة الدستورية القائمة على المساواة القانونية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعا ووضعها موضع التطبيق بعيدا عن التمييز والتفرقة.



بدوره، أفاد مدير مركز تعزيز الوسطية بدولة الكويت د.عبدالله الشريكة بأن الكويت بلد الانسانية والرحمة والخير والاسلام والمواقف العظيمة، مشيرا الى ان الوطن أغلى من الروح، داعيا الله تعالى ان يديم العلاقة المتميزة بين الحاكم والمحكوم.



وأضاف الشريكة ان الكويت لها الفضل على الجميع، مشيرا الى انها دولة امن وامان.



من جهته، قدم الشاعر يوسف الشطي «الغشمشم» قصيدة عن حب الكويت، وتم عرض فيلم وثائقي عن سير المكرمين بالمؤتمر، بالإضافة الى اوبريت وطني عن الكويت، وتم تكريم عائلات الرموز المكرمة والجهات الراعية واللجان التطوعية. وقام كل من وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس لجنة الاشراف العليا للمؤتمر المحامي يوسف الياسين وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان بتكريم الحضور.



الشخصيات الوطنية المكرَّمة



1 ـ الحكيم الناصح والسياسي المحنك: الشيخ مبارك عبدالله الأحمد.



2 ـ صاحبة العمل الإنساني: لولوة عبدالمحسن أحمد الصقر.



3 ـ التاجر الفذ والقيادي المخلص: أحمد عبدالوهاب المفلح.



4 ـ الاقتصادي الأمين: عبدالرسول يوسف يعقوب عباس أبوالحسن.



5 ـ اللاعب الدولي والإداري المتميز: رضا عبدالله محمد حسين معرفي.



6 ـ النائب الوطني: محمد وسمي ناصر الوسمي.



7 ـ الديبلوماسي وعميد العائلة: عيسى عبداللطيف عيسى العبدالجليل.



8 ـ المعلم القدوة: عبدالعزيز شاهين يوسف الشاهين الربيع.



9 ـ الأكاديمية المستشارة: د.منيرة عبدالقادر الجاسم القناعي.



10 ـ المحسن الكبير: عبدالله عبداللطيف عثمان العثمان.



أسماء المكرَّمين من الرعاة الأفراد والشركات والمؤسسات



الراعي الإستراتيجي: 1 ـ أسرة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد. 2 ـ أبناء وأحفاد المرحومة لولوة عبدالمحسن الصقر. 3 ـ شركة High Pro. 4 ـ مكتبة البابطين.



الراعي الماسي: 1 ـ أبناء المرحوم أحمد عبدالوهاب المفلح.



الراعي الفضي: 1 ـ أجواخ أبوالحسن. 2 ـ عائلة المرحوم رضا معرفي.



الرعاة الإعلاميون: 1 ـ وزارة الإعلام. 2 ـ جريدة «الأنباء». 3 ـ قناة العدالة. 4 ـ شبكة دسمان الإعلامية. 5 ـ وكالة أنباء تفتيش الكويت. 6 ـ ديوان الملا. 7 ـ وكالة البلاد للأنباء. 8 ـ صحيفة الإرادة الإلكترونية. 9 ـ شبكة زوايا الإلكترونية. 10 ـ فريق wish together.