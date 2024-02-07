بشرى شعبان



أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وجود توجه حكومي لنمذجة المشاريع الانشائية للجهات الحكومية.



ولفت مهدي في تصريح صحافي، على هامش افتتاح المؤتمر الخليجي لنمذجة المعلومات الانشائية والبناء الرقمي، إلى أهمية هذا التوجه في المعمار الحديث كي يدار المبنى المراد تشغيله بكفاءة عالية توفر في الميزانية المخصصة للتشغيل وتطول العمر الافتراضي، مشيرا إلى انه بناء على الدراسات التي تمت في المجلس الأعلى للتخطيط، فهذا التوجه يوفر 30 إلى 35% من العمالة الهامشية، ما يؤدي إلى إدارة الممتلكات والمرافق والمنشآت في الدولة بصورة ذات كفاءة عالية، وفكرة المشروع تتمحور في أن تكون هناك قصة حياة لكل منشأة منذ لحظة تأسيسها مع قاعدة بيانات متكاملة.



من جانبها، ألقت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر د.منال العدواني كلمة توجهت فيها بالشكر للسفراء والمسؤولين وممثلي الشركات الداعمة للمؤتمر والمعرض المصاحب له.



وأشارت العدواني الى ان ما تشهده المرحلة الحالية من استخدامات نمذجة معلومات المباني كان لها تأثير كبير في تطوير تقنية وصناعة البناء في السنوات السابقة في عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة وغيرها فأصبحت جزءا مهما في استراتيجيات الدول التي تحرص على تطبيقها، مؤكدة ان تطبيق التقنية يعود بالنفع على جميع الاطراف المشاركة في المشاريع من المقاولين والمكاتب الهندسية والدوائر الحكومية.