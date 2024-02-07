

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين (GIG) عن بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي على الفئات الشمولة بالقانون رقم 71 لسنة 2023 ضمن وثيقة تأمين عافية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال 18 مركزا صحيا تابعا للوزارة موزعة على محافظات الكويت كافة.



وقال نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة الخليج للتأمين علي الهندال، انه اعتبارا من يوم الأحد 11/02/2024، بإمكان المواطنات المشمولات بالقانون رقم لسنة 71 لسنة 2023 التوجه لأقرب نقطة توزيع في المراكز الصحية المعلن عنها للحصول على بطاقة عافية.



وبين الهندال أن التغطية التأمينية تبدأ اعتبارا من تاريخ 1/3/2024، ومن الممكن لأي شخص التأكد من شموليته بالتغطية التأمينية بزيارة الموقع الإلكتروني: www.gig-health.com، أو من خلال التطبيق gig-health ، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على مواقع نقاط التوزيع والذي يزود المؤمن عليهم بعدة خدمات منها الاطلاع على سجل المطالبات والحصول على قائمة بأسماء مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة بالإضافة إلى مواقعهم، حيث إن شبكة مقدمي الخدمات تتكون من أكثر من 400 مقدم خدمة وأكثر من 2000 طبيب لصالح حاملي بطاقة التأمين الصحي.



وأوضح أنه وفقا للقانون رقم 71 لسنة 2023 تمت إضافة الفئات التالية ضمن وثيقة ربات البيوت إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها والمشمولة، وهي:



1 ـ المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة التي بلغت 55 سنة ميلادية.



2 ـ الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقي نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينيات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية.



3 ـ المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.



وأشار إلى أنه وفقا لشروط العقد المبرم مع وزارة الصحة، فإنه يتوجب إبراز البطاقة المدنية الأصلية مع ضرورة حضور المؤمن عليها شخصيا أو وجود توكيل رسمي ساري المفعول لدى الشخص المفوض بالاستلام نيابة عن المؤمن عليها كشرط لتسلم بطاقة التأمين الصحي.



وذكر أنه في ما يخص بإدارة برنامج التأمين الصحي، فلدى المجموعة فريق كامل متخصص لإدارة البرنامج إضافة إلى مركز خدمة عملاء يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المشمولات بالتأمين وفريق طبي آخر متخصص للموافقات الطبية يضم أكثر من 30 طبيبا مدعوما بأحدث الأنظمة التي من شأنها تسهيل إجراءات الموافقات على مدار الساعة، والتي تتماشى مع قيم المجموعة والهادفة على الدوام لتلبية كل احتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد من خلال الاستثمار في الخدمات التكنولوجية والرقمية التي من شأنها تعزيز ولاء العملاء وزيادة حصة المجموعة في السوقين المحلي والإقليمي.