«السفن» بالصدارة بـ 35 عقداً قيمتها 1.2 مليار دينار تشكّل 75.8% من الإجمالي

733 مليون دينار قيمة العقود الكهربائية.. تلتها «النفطية» بـ 490 مليون دينار

شريف حمدي



ساهمت الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي خلال العام الماضي والذي سبقه، في زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع بقطاعات اقتصادية متنوعة، وهو ما ظهر بجلاء من خلال طرح الكثير من المناقصات من قبل عدد من الجهات في مقدمتها وزارة الكهرباء والماء، وشركتا نفط الكويت والبترول الوطنية، فضلا عن القطاع الخاص.



هذه الجهات طرحت وغيرها العديد من المناقصات الكهربائية والنفطية والخدمية والانشائية، فضلا عن اللوجيستية، وكان من نصيب 13 شركة مدرجة بالبورصة وتابعة لها من خلال 80 عقدا.



وبنهاية 2023، شهدت قيمة المناقصات والعقود قفزة بنسبة 58.7%، وذلك مقارنة بعام 2022، وذلك ببلوغ قيمة عقود العام الماضي 1.587 مليار دينار مقابل نحو 1 مليار في عام 2022.



وتبين من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء» حول مناقصات وعقود 2023 ما يلي:



٭ شهد الربع الأول ترسية 28 عقدا على الشركات المدرجة والتابعة بقيمة إجمالية 632 مليون دينار تشكل 39.8% من الإجمالي، و 24 عقدا بالربع الثاني بقيمة 411 مليون دينار تشكل 25.8% من الإجمالي، و15 عقدا بالربع الثالث بقيمة 292 مليون دينار 18.4% من القيمة، و13 عقدا في الربع الرابع بقيمة 252 مليون دينار تشكل 15.8% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات.



٭ بلغت قيمة العقود الخارجية التي فازت بها الشركات الكويتية 70.1 مليون دينار من خلال 8 عقود اغلبها انشائية وفازت بها المجموعة المشتركة والكابلات والسفن وحيات كوم.



٭ في صدارة الشركات المدرجة الأكثر فوزا بالعقود، جاءت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وذلك من خلال فوزها بـ 35 عقدا متنوعا بقيمة 1.204 مليار دينار تمثل ٧٥.8% من الإجمالي.



٭ أكبر العقود التي فازت بها «السفن» خلال العام الماضي، عبارة عن مشروع بقيمة 173.2 مليون دينار لتطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والانظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.



٭ بالمرتبة الثانية، جاءت المجموعة المشتركة من خلال فوزها بـ 18 عقدا بقيمة إجمالية 284.8 مليون دينار تشكل 17.9% من إجمالي قيمة العقود.



٭ بالمرتبة الثالثة، جاءت «الرابطـة» بـ 5 عقود بقيمة 15.9 مليون دينار، تشكل 1% من الإجمالي.



٭ رابعا، جاءت «كابلات» بفوزها بـ 5 عقود بقيمة 14.3 مليون دينار تشكل 0.9% من الإجمالي.



٭ خامسا، جاءت «وطنية م ب» بعد فوزها بعقدين بقيمة 12.1 مليون دينار تشكل 0.8% من الإجمالي.



وأظهر الرصد ان العقود الكهربائية والبالغ عددها 14 عقدا، كانت الأكثر قيمة بواقع 733.1 مليون دينار، تلتها العقود النفطية بـ 489.9 مليون دينار من خلال 18 عقدا، ثم الخدمية بـ 186.5 مليون دينار بـ 21 عقدا، تلتها العقود الانشائية بـ 152.9 مليون دينار من خلال 21 عقدا، ثم العقود اللوجيستية بـ 26.7 مليون دينار من خلال 11 عقدا، ثم عقد واحد صحي بـ 0.9 مليون دينار.