علاء مجيد



كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية عن أن الاستثمارات الأميركية المباشرة المتدفقة إلى الكويت سجلت مستوى قياسيا بعدما بلغت 685 مليون دولار في عام 2022 بزيادة سنوية بلغت نسبتها 10.3% مقارنة بحجم الاستثمارات الأميركية التي تدفقت إلى البلاد في العام 2021 والبالغة 621 مليون دولار.



وكانت الاستثمارات الأميركية إلى الكويت في السنوات السابقة قد تزايدت بصورة مطردة من 303 ملايين دولار في العام 2013 لتصل إلى 530 مليون دولار في العام 2020.



في المقابل، تراجعت الاستثمارات الكويتية المباشرة المتدفقة إلى الولايات المتحدة في العام 2022 بنحو 2.4% لتصل إلى 1.4 مليار دولار مقارنة بحجم الاستثمارات في العام 2021 والتي بلغت 1.43 مليار دولار. وبلغت الاستثمارات الكويتية المباشرة للولايات المتحدة ذروتها في العام 2018 بعدما وصلت إلى 1.46 مليار دولار، لتشهد زيادات مستمرة تقريبا منذ العام 2013 حين تخطت بالكاد مستويات المليار دولار.



وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 195.37 مليون دينار (632.02 مليون دولار) في السنة المالية 2022-2023 ليرتفع بذلك حجم الاستثمارات المباشرة التراكمي إلى نحو 1.466 مليار دينار (4.73 مليارات دولار).