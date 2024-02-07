أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لـ «كونا» لدى وصوله الدوحة للمشاركة في المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد الذي ينطلق في العاصمة القطرية الدوحة غدا الأربعاء ويستمر على مدى يومين.



وأضاف المطيري ان المنتدى سيناقش عددا من القضايا المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للاشخاص ذوي الاعاقة 2023 ـ 2032 والتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد والحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية.



وذكر ان المشاركين في المنتدى سيناقشون عددا من القضايا التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك مثل مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.



وبين ان وزارة الشؤون الكويتية تبذل جهودا حثيثة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع والعمل على خدمة المراجعين وتسهيل الإجراءات المتبعة في مختلف الجهات التابعة للوزارة.



ومن المقرر ان ينطلق المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد غدا بوفد رسمي يرأسه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ويضم بالاضافة إلى المطيري مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد العنزي وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.