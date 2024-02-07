وليد الشريعان: فخورون بإنجازات الشركة ونطمح لأن نكون قدوة للشركات العقارية والاستمرار بتحقيق معدلات إشغال مرتفعة

نجحنا في بناء قاعدة قوية كشركة رائدة بمجال استثمار وإدارة وتطوير المشروعات العقارية وخلق قيمة للمساهمين والمجتمع



أعلنت شركة المباني عن أن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا أمس لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تمت الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 14% من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 6% من رأس المال المصدر والمدفوع، كما سجلت الشركة ارتفاعا ملحوظا في صافي الربح إلى 65 مليون دينار مقارنة بـ 61.1 مليون دينار في 2022 بارتفاع بنسبة 6.4%، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 14.2% لتصل إلى 129.33 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 113.22 مليون دينار في العام الماضي، كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 6% لتبلغ 49.44 فلسا في نهاية عام 2023.



وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد خالد الشريعان، بأن عام 2024 ستحتفل شركة المباني بمرور 60 عاما على انطلاقها، حيث تأسست تحت اسم «الشركة الكويتية للمباني الجاهزة» عام 1964. وبخطوات ثابتة وإستراتيجية مدروسة أصبح لدى الشركة إنجازات متصاعدة خلال رحلتها في أن تبني قاعدة قوية كشركة رائدة في مجال استثمار وإدارة وتطوير المشروعات العقارية، كما تتعاون مع شركائها ضمن مشروعات عقارية جديدة ومبتكرة تخلق قيمة لمساهميها والمجتمع، وتتميز هذه المشروعات بخصائص ومواصفات عالمية من حيث الإبداع، الجودة والتميز في التصاميم، مع ضمان عوائد مجزية على الاستثمار، حيث تسعى المباني نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة.



وأضاف الشريعان: «نحن فخورون بالإنجاز الذي حققناه طوال رحلة الـ 60 عاما، حيث نطمح أن نكون قدوة للشركات العقارية في المنطقة، والاستمرار بتحقيق معدلات إشغال مرتفعة في مشاريع الشركة، والمضي قدما في مواصلة مسيرة التوسع عبر الاستثمارات طويلة الأجل والشراكات التجارية، حيث تتبع المباني إستراتيجية وخطة توسعية لنمو أصولها في أنشطة واستثمارات الشركة، فقد أنجزت المباني العديد من المشاريع المهمة في الكويت وغيرها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك من خلال شراكات استراتيجية في منطقة الخليج. وتشكل رؤية الشركة المدروسة والنجاح الهائل الذي حققه مشروع الأفنيوز في الكويت دافعا قويا لتشييد العديد من المشاريع المشابهة في المنطقة، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال السنوات المقبلة».



وفيما يخص مشاريع الشركة في المملكة العربية السعودية، علق الشريعان بأن مشروع الأفنيوز- الرياض الذي تفوق قيمته 16 مليار ريال سعودي، وتبلغ مساحة البناء فيه 1.800.000 متر مربع، سيصبح أحد أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط، وسيعكس تصميما ذا معايير عالمية وعناصر مستدامة بيئية، حيث بلغت أعمال البناء في المشروع 35%، والتي تسير ضمن الخطة المدروسة للمشروع.



أما عن الأفنيوز- الخبر، الذي شهد حفل وضع حجر أساس المشروع في ديسمبر 2023، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز- أمير المنطقة الشرقية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السمو الأمراء.



وقد أوضح الشريعان أن مشروع الأفنيوز - الخبر الذي تبلغ قيمته 7.2 مليار ريال سعودي، ويمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 175.000 متر مربع، كما تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال سعودي مع تحالف بنكي للمرحلة الأولى من المشروع. وتم التوقيع مع المقاول الرئيسي الذي بدأ أعماله في يناير من العام الحالي، ويتوقع الانتهاء من المشروع مطلع عام 2027.



وحول الأفنيوز- البحرين، أوضح الشريعان أن الأفنيوز- البحرين الذي يتمتع بموقع متميز بقلب العاصمة المنامة سيشمل توسعة تمتد للجزء الغربي من الأفنيوز- البحرين، والتي ستضيف ما يقارب 42.000 متر مربع إضافية من المساحة القابلة للتأجير، وستضم التوسعة مناطق جديدة تتميز بتصاميم خلابة ستقدم بدورها تجربة تسوق حديثة ومتنوعة، والتي ستتضمن مزيجا من 248 متجرا ومطعما، إلى جانب منطقتين ترفيهيتين وسوبر ماركت، بالإضافة إلى مواقف سيارات في الطابق السفلي تتسع لنحو 1.330 مركبة، وتبلغ حتى الآن نسبة التأجير ما يقارب 50%.



كما ستشمل التوسعة جسرين للمشاة، حيث سيربط الجسر الأول بين الأفنيوز- البحرين وخليج البحرين، والآخر مع مركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول، وسيتضمن المشروع توسيع المركز الترفيهي ليصبح أكبر مركز ترفيهي مواجه للبحر بطول إجمالي 1.4 كم، وسيتم افتتاح التوسعة الجديدة في الربع الأخير من العام الحالي.



وحول مشاريع الشركة في الكويت، فإن من أبرزها حاليا مشروع تطوير مدينة جابر الأحمد -J3- أحد مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقد وقع الاختيار على تحالف يضم شركة المباني -المطور الرئيسي- ومجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة، وقد وقع الاختيار على المباني «المستثمر المفضل» لتطوير إحدى المناطق المخصصة للاستثمار، والتي يطلق عليها اسم (J3).



ويتضمن المشروع مجمع تجاري «أفنتورا مول» على مساحة تأجيرية تبلغ 105.000 متر مربع، إلى جانب العنصر السكني «أفنتورا رزدنسز» الذي يشمل 270 وحدة سكنية من الشقق والفلل.



وعلق الشريعان: «يجسد مشروع تطوير مدينة جابر الأحمد رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في الكويت، كما يعتبر أحد المشاريع المجتمعية المستدامة قيد الإنشاء حاليا، حيث تنطلق رؤية تصميم المشروع من خلق وجهة جديدة بهوية معاصرة، وفرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة».



واستطرد: أما فيما يخص مراحل إنجاز المشروع، فقد تطورت أعمال البناء في المركز التجاري «أفنتورا مول» بنسبة 27%، وفيما يخص العنصر السكني «أفنتورا رزدنسز» تم إنجاز 46% من أعمال البناء ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2026.



وفيما يخص مشروع مدينة صباح الأحمد(S3)، صرح الشريعان بأنه «يعد هذا المشروع الذي يقع في جنوب مدينة الكويت أحدث مشاريع الشركة، وتقدر قيمته بـ 26 مليون دينار، كما سيتميز المشروع المتعدد الاستخدامات بمساحة تأجيرية تبلغ 25.000 متر مربع، وسيتضمن فندقا سيكون تابعا لعلامة هيلتون وورلد وايد باسم هامبتون إن، والذي سيتضمن 110 غرف، إلى جانب مجمع تجاري يحمل اسم «سوق صباح» ليعكس طابع السوق الكويتي، حيث ستستمد الهندسة المعمارية الخاصة به من التراث الكويتي التقليدي وسيتضمن عدة مناطق سيكون لكل منها هوية خاصة».



كما نوه الشريعان بأنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الهيئة العامة للرعاية السكنية للدخول في شراكة مع شركة المشروع، وسيتم البدء بأعمال المشروع عند تسلم الأرض من الجهات الرسمية.



وأخيرا، أكد الشريعان أن شركة المباني تتبنى في جميع أعمالها وتعاملاتها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تعد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستدامة، كما تسعى إلى قيادة القطاع العقاري نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.