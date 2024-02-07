الحميضي: النتائج الممتازة المحققة تعكس أداء الشركة القوي وجهود موظفيها



أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث حققت صافي أرباح بلغت 8.48 ملايين دينار وبلغت ربحية السهم 17 فلسا.



وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بأن يتم توزيع 16% أرباحا نقدية للمساهمين بواقع 16 فلسا للسهم عن العام 2023.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 15.1 مليون دينار، كما بلغت إجمالي حقوق المساهمين 160.36 مليون دينار، وبلغ مجموع أصول الشركة 279.9 مليون دينار.



وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2023 ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي، أن الشركة استمرت في تحقيق نتائج ممتازة، فقد حققت ربحا صافيا قدره 8.48 ملايين دينار بالرغم من ارتفاع أعباء التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض صافي أرباح الاستثمارات، وتعكس هذه النتائج الممتازة التي حققتها «التسهيلات» خلال عام 2023 أداء الشركة القوي والمتميز وجهود وكفاءة موظفيها، حيث كان للحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة دور كبير في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم، ويتطلع مجلس الإدارة إلى العام القادم بنظرة إيجابية حيث اعتمد خطة عام 2024 بنمو في حجم العمل مما سيحقق أفضل النتائج.



وفي نهاية تعقيبه وجه الحميضي الشكر لجميع عملاء الشركة، ولكل من ساهم معها في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما وجه تقديره وامتنانه لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق تلك النتائج.



وتعتبر شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 46 عاما.

وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.