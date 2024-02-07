تجرى في باكستان انتخابات تشريعية غدا تشكك في مصداقيتها منظمات حقوقية عدة بينما يهيمن على المشهد السياسي طيف رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.



ومع سجن خان ومنع حزبه من تنظيم مسيرات وتقييد وسائل الإعلام في تغطيتها للمعارضة ورفض مفوضية الانتخابات أوراق عشرات من مرشحي الحزب على مستوى البلد، أصبح المجال مفتوحا أمام حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية للفوز بأكبر عدد من المقاعد في هذه الانتخابات، ما يمنح مؤسسه رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف (74 عاما) فرصة رابعة لإدارة البلاد.



وقال شريف أمام نحو 15 ألفا من أنصاره في قصور بجنوب لاهور أمس «إن الأجواء هي أجواء مهرجان. إن الانتخابات ستجري غدا لكننا بدأنا بالاحتفال».



ومن المرجح أن يضطر حزب شريف إلى تشكيل ائتلاف مع واحد أو أكثر من الشركاء الصغار، بما في ذلك حزب الشعب الباكستاني، وهو حزب عائلي يقوده بيلاوال بوتو زرداري.



وقد يكون حضور مرشحي حزب عمران خان «حركة إنصاف» الذين أجبروا على الترشح كمستقلين منذ منع الحزب من المنافسة ككتلة، حاسما.



ويخيم على هذه الانتخابات طيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن لفترات طويلة بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.



وبدأت أمس محاكمة جديدة ضد خان هذه المرة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي قادها أنصاره العام الماضي.



ويرى محللون أن الاغتيال المعنوي لشخصية عمران خان يظهر مدى قلق المؤسسة التي يقودها الجيش من إمكانية أن يظل حزب «حركة الإنصاف» عاملا حاسما في انتخابات الغد.



ويوضح المحلل شجاع نواز الذي ألف كتاب «المعركة من أجل باكستان» حول علاقات إسلام آباد مع واشنطن «أنا متأكد من أنهم قلقون بشأن ذلك، والجيش ليست لديه القدرة لإيجاد حل على المستوى الوطني».



وقال في حديث لوكالة فرانس برس: «يمكن لحزب حركة إنصاف أن يدخل بعدد كبير ويبقى لاعبا»، موضحا أنه بينما تتجنب الدول الغربية الإدلاء بأي تعليق على الفوضى السياسية التي تجتاح باكستان، فإنها لاتزال تراقب الأحداث عن كثب، خوفا من خطر انعدام الأمن.



من جانبه، يؤكد مدير معهد جنوب شرق آسيا في مركز ويلسون للدراسات في واشنطن مايكل كوغلمان «قد تبدو الانتخابات في باكستان هامشية نظرا لجميع الأزمات في العالم» لكنه أشار بالقول «لنكن واضحين: الانتخابات في باكستان مهمة».