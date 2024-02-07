أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أمس، شن هجومين بالصواريخ على سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعيد إعلان شركة «أمبري» للأمن البحري تعرض سفينة شحن تملكها شركة بريطانية لأضرار طفيفة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.



وتلا المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بيانا قال فيه «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر الأولى استهدفت سفينة أميركية (Star nasia) ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide) مورنينغ تايد».



وكانت شركة «أمبري» قالت إن سفينة بريطانية ترفع علم باربادوس «تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها» على بعد 57 ميلا بحريا من سواحل الحديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.



وأشارت «أمبري» في بادئ الأمر إلى أن الهجوم كان بطائرة مسيرة، غير أنها عدلت تقريرها في ما بعد، لافتة إلى أن الهجوم كان «بمقذوف أطلق من قارب صغير شوهد بالقرب من السفينة» وأشارت إلى أن «المقذوف لم يصطدم بالسفينة بشكل مباشر بل انفجر في مكان قريب منها».



ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.



ولمحاولة ردعهم، شنت القوات الأميركية والبريطانية موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافا مشروعة».