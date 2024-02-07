

عبدالحميد الخطيب



الاجتماع بين كاتب درامي متميز صاحب قلم محترف، ومخرج يمتلك رؤية فنية متجددة، وممثلين متكاملين لديهم خبرة وباع طويل في مهنتهم، يعد أمرا أساسيا لتقديم دراما استثنائية تلقى استحسان الجمهور، لاسيما أن هذا الثلاثي هو المنوط بتحقيق التوازن بين الجوانب الفنية والدرامية للعمل.



وفي المسلسل الرمضاني الجديد «زوجة واحدة لا تكفي»، الذي يجري تصويره حاليا في أبوظبي، توافقت الرؤى الإبداعية بين مؤلفته الكاتبة القديرة هبة مشاري حمادة، ومخرجه المتألق البحريني علي العلي، ونجومه المتميزين وفي مقدمتهم هدى حسين، لينقلوا لنا أفكارا من الواقع لتلامس قلوب المشاهدين، من خلال حكاية مليئة بالتشويق.



المخرج البحريني علي العلي كشف بعضا من تفاصيل هذا العمل المنتظر، وقال في حوار مع «الأنباء»: «زوجة واحدة لا تكفي» سيشكل علامة فارقة في رمضان، فهو مختلف عن السائد، واعتبره عملا عربيا بالدرجة الأولى من حيث الخطوط الدرامية للنص، وكذلك لأنه يشارك فيه نجوم من الكويت والخليج ومصر ولبنان وسورية.



وتابع: هذه المرة الثالثة التي أتعاون فيها مع الكاتبة هبة حمادة، وهي إنسانة ذكية ودائما تتجه في النصوص التي تؤلفها إلى جوانب لم يتطرق اليها أحد، والجميل في نص «زوجة واحدة لا تكفي» انه يناقش الكثير من القضايا بصورة أوسع وحرية اكبر، بعكس العمل الخليجي فإنه يكون محكوما بحدود معينة، مؤكدا ان الجميع سيفاجأون بالقصة وأحداثها.



وأردف: يضم العمل خطوطا تراجيدية وكوميدية في آن، فهو مكتوب بحرفية عالية، «والناس راح تضحك وراح تبكي معه»، قائلا عند سؤالنا له هل سيصنع المسلسل «ضجة» وجدلا بالتطرق إلى قضايا حساسة؟!: أنا لا أؤمن بـ «التريند» أو «الأشياء اللي تسوي إثارة»، لكن أؤمن بأن «الضجة» التي نحتاجها من الناس هي استمتاعهم بمشاهدة العمل، نحن نجتهد لنقدم دراما ترضي جميع الاذواق بشكل محترف يحترم الجمهور بالدرجة الاولى سواء اتفق أو اختلف معاك، و«الحدوتة» في النهاية قد تعجب البعض ولا تعجب آخرين، واستطرد: «زوجة واحدة لا تكفي» مليء بالتفاصيل التي نقدمها بصورة وشكل مختلفين.



وبسؤاله عن تعاونه والنجمة هدى حسين، أجاب العلي: هي ممثلة قديرة، وأي عمل تكون موجودة فيه تكون له بصمة عند الجمهور، كما أنها «نكهة» شهر رمضان، ومكسب لأي مشروع فني، وسعيد بان اجتمع معها في تجربة هي الثانية بعد مسلسل «ملح وسمرة»، والذي تأهل للمرحلة النهائية لجوائز «جوي أووردز» الذي أقيم حفلها أخيرا في الرياض، وهذا دليل على مدى حب الناس لهذه النجمة ولأعمالها، فتصويت الجائزة يأتي من الجمهور فقط، وأتمنى أن يحظى مسلسلنا الجديد بالنجاح.



جدير بالذكر أن مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، إخراج البحريني علي العلي، إنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، ويشارك فيه عدد من النجوم منهم: هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، نور الغندور، ليلى عبدالله، فاطمة الصفي، لولوة الملا، حمد أشكناني، ناصر الدوسري، خالد الشاعر، نور الشيخ، وغيرهم.