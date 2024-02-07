

ياسر العيلة



تتوالى الحفلات الغنائية الضخمة التي يشهدها مهرجان «فبراير الكويت 2024» الذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على مسرح «الأرينا كويت» بمجمع «360»، حيث يقام حفلان كبيران، الأول غدا الخميس، وتحييه النجمة الكبيرة أنغام «صوت مصر» والمطرب فؤاد عبدالواحد حامل لقب «نجم الخليج» عام 2010، ويشهد اليوم التالي مباشرة (الجمعة) حفل «برنس الغناء العربي» ماجد المهندس.



ويتسابق نجوم الحفلين على تقديم أجمل ما لديهم من أعمال ترضي جمهورهم في الكويت، خاصة أنهم يعلمون مدى أهمية الجمهور الكويتي المعروف عنه بأنه متذوق للغناء والطرب الجميل، ومن المتوقع أن تقدم أنغام، التي اشتهرت خلال مسيرتها بأغانيها الرومانسية المميزة وكونت لها قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أنحاء الوطن العربي، باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، بما فيها آخر الإصدارات الغنائية لها من خلال اغنية «سيبك انت» التي تخطت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، وغيرها من أعمالها الناجحة، كما يجهز فؤاد عددا من اجمل أعماله بما فيها أغاني البومة الأخير «فؤاد عبدالواحد 2024» الذي يتضمن 12 أغنية من إنتاج وتوزيع شركة «روتانا»، أبرزها «ضاق الغمام» و«حبيبي» وغيرهما من الأغاني.



ويستعد «البرنس» ماجد المهندس، لإحياء رابع حفلات المهرجان بمفرده، وسيختار مجموعة مميزة من اجمل اغانيه القديمة والحديثة التي لامست قلوب جمهوره الكبير في الكويت بما فيها أعماله الحديثة التي قدمها مؤخرا مثل «شد انتباهي» و«غلطة العاشق» و«أغلى من الروح» و«من أول نظرة» وغيرها.



جدير بالذكر أن حفلات مهرجان «فبراير الكويت» شارك فيها 11 مطربا ومطربة من الكويت والخليج والعالم العربي، وانطلقت الأول من فبراير الجاري بحفل «فنان العرب» محمد عبده، وفي اليوم التالي حفل لقيثارة الخليج نوال الكويتية وصاحب الصوت الجميل النجم مطرف المطرف.