

أضاف منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين أول من أمس تسع ميداليات جديدة «ذهبيتين وخمس فضيات وبرونزيتين» في إطار منافسات اليوم الثاني لملتقى الشارقة الدولي الـ12 ما يرفع حصيلة الكويت إلى 15 ميدالية متنوعة.



وأحرز الذهبيتين ناصر فرج بمسابقة دفع الجلة وفيصل سرور بمنافسات رمي القرص.



حقق الفضيات الخمس ياسر المسلم في مسابقة دفع الجلة وعبدالله الصالح في مسابقة دفع الجلة لفئة أخرى وفيصل الراجحي بمنافسات 1500 متر عدوا على الكراسي المتحركة وعبدالله الصالح في مسابقة رمي القرص وضاري بطي في مسابقة دفع الجلة.



كما أحرز البرونزيتين علي الهاجري وحمد حجي في منافسات دفع الجلة وفقا لفئة ونوع الاعاقة التي يشاركان بها.



من جهته، أعرب اللاعب فيصل سرور الذي يشارك ضمن منافسات الرمي للفئات المجمعة (اف 35 واف 36 واف 37)، عن سعادته بإحراز ميداليتين ذهبيتين بالبطولة، مهديا هذا الفوز للقيادة السياسية ولأسرة رياضة المعاقين الكويتية.



واعتبر ان النتائج المميزة للاعبي أزرق المعاقين بالبطولة التي تشهد مشاركة كبيرة تعد دافعا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات بالاستحقاقات الخارجية المقبلة، مثمنا الدعم المتواصل للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين برئاسة شافي الهاجري للاعبين.



وقد حقق المنتخب الوطني في اليوم الأول من الملتقى 6 ميداليات متنوعة ليرفع رصيده إلى 15 ميدالية متنوعة. وأصبح مجموع الميداليات الذهبية 5 والفضية 6 والبرونزية 4 ميداليات.