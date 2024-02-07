

طالب مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالهيئة بضرورة تحقيق متطلبات مجالس إدارات الأندية في عملية تصميم وتنفيذ المنشآت الجديدة، جاء ذلك خلال زيارته التي قام بها لنادي الفحيحيل وتفقد خلالها الـ «ستاد الجديد» ومجمع الصالات وصالات الألعاب للوقوف على مراحل الإنجاز في المشروع، وهو من المشاريع الرياضية المتكاملة حيث يشمل ستادا لكرة القدم (نجيل طبيعي) بسعة رسمية 12000 متفرج من دون مضمار، ومصمم وفق أحدث النظم والمواصفات الدولية ويضم عددا من صالات الألعاب الرياضية الجماعية والفردية لممارسة تنس الطاولة، وصالة للجودو، وصالة للملاكمة، وصالة للكراتيه، وصالة للتايكوندو، بجانب مجمع صالات لكرة اليد والسلة واليد والكرة الخماسية.



وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية ما يقارب 66% وجار العمل على الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية طبقا للخريطة الزمنية المتفق عليها بين الهيئة والشركة المنفذة للمشروع.



وقال البيدان: نتطلع إلى إنجاز العديد من المشاريع الإنشائية خلال الفترة المقبلة تماشيا مع برنامج عمل الحكومة الذي أعلن عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد صباح السالم بما يسهم في توفير البنية التحتية للرياضيين، خاصة أن البرنامج تضمن افتتاح ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات وصالة الألعاب الرياضية بالنادي العربي، وفي نفس الوقت نسعى لإنجاز الأعمال في ستاد نادي الفحيحيل بالإضافة إلى مشاريع أخرى تقوم الهيئة بتنفيذها في الأندية الأخرى.



وأشار إلى أن كل ملاحظات مجلس إدارة نادي الفحيحيل تمت مراعاتها من قبل الشركة المنفذة وبالتنسيق مع قطاع الإنشاءات بالهيئة من ناحية الألوان ومراعاة جانب الاستثمار بالإضافة الى تصميم المقصورة الرئيسية على أعلى مستوى. وبين البيدان أن مشروع نادي الفحيحيل الرياضي يضم ملعبا فرعيا قانونيا طبقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم ومضمار لألعاب القوى أعلى مواقف السيارات، وجاءت الفكرة لاستغلال كل المساحات داخل النادي.‏