قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في كاليفورنيا جراء عاصفة عاتية تسببت في فيضانات ضخمة وقطعت الكهرباء عما يقرب من نصف مليون منزل وأعلنت حالة الطوارئ، حسبما أعلنت السلطات. وشهد جنوب «الولاية الذهبية» هطول أمطار غزيرة بدون انقطاع لأكثر من 24 ساعة أمس. في المقابل، تعرض القسم الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط أشجار ما تسبب في مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل، بحسب السلطات المحلية. وهذه العاصفة، التي حملت رياحا سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، هي جزء من ظاهرة طقس تسمى «باينابل إكسبرس» تنشأ في هاواي، قرب منطقة الرطوبة المدارية.



وحذر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من أن «هذه عاصفة ضخمة قد تشكل تداعياتها خطرا على الأرواح»، معلنا حالة الطوارئ في ثماني من مقاطعات الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.



وتعرضت مدينة لوس أنجيليس لفيضانات تسببت بقطع طرقات وأدت إلى انهيارات أرضية خطرة. ودفع هذا الوضع بالسلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء تلال هوليوود وسانتا مونيكا المطلة على المدينة. وفي هذه المنطقة الفارهة، أدت فيضانات طينية إلى طمر سيارات بأكملها وسحب منزل من أساساته، حسبما أظهرت مشاهد بثتها قناة «كي تي إل إيه» التلفزيونية المحلية.