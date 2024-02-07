مروان بودي: واصلنا تحقيق الأرباح رغم التحديات التي يشهدها قطاع الطيران

معدل إشغال المقاعد المرتفع وزيادة الحصة السوقية ساهما في تعزيز مكانتنا

حافظنا على السياسة الصارمة في إدارة التكاليف بما يعكس متانة ومرونة الأعمال

نواصل الالتزام بتحقيق النمو وتعزيز أعمالنا وتقديم خدمات عالية الجودة



أعلنت شركة طيران الجزيرة تحقيق أرباح صافية بلغت 6.13 ملايين دينار للعام المالي 2023، فيما بلغت إيراداتها التشغيلية 198.08 مليون دينار مرتفعة بنسبة 8.8% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت أرباحها التشغيلية 11.76 مليون دينار.



وارتفع عدد الركاب خلال العام بنسبة 30.6% من 3.6 ملايين راكب في 2022 إلى 4.68 ملايين راكب، وارتفع كذلك معدل إشغال المقاعد من 77% إلى 78.2%، في حين سجلت الشركة انخفاضا في متوسط العائد على المقعد من 47.96 دينارا للتذكرة إلى 39.63 دينارا، أما على صعيد الحصة السوقية في مطار الكويت الدولي فاستحوذت طيران الجزيرة على حصة سوقية أكبر بلغت 36.24%.



وفي مبنى ركاب طيران الجزيرة (T5) الذي تديره الشركة، ارتفعت إيرادات التأجير منه بنسبة 51% مقارنة بالعام الذي سبق لتبلغ 1.54 مليون دينار، في حين بلغت إيرادات السوق الحرة 1.3 مليون دينار بارتفاع قدره 1%.



وسجلت طيران الجزيرة خسارة صافية بلغت 7.14 ملايين دينار في الربع الأخير من 2023، وبلغت الإيرادات التشغيلية 39.18 مليون دينار، وارتفع عدد الركاب خلال الفترة بنسبة 17.3% إلى 1.15 مليون راكب، وبلغ معدل إشغال المقاعد نسبة 75.8%، في حين سجلت الشركة ارتفاعا بنسبة 2.2% في متوسط تشغيل الطائرات ليصل إلى 12.7 ساعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.



يذكر أن طيران الجزيرة قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 28 فلسا للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023، وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2023.



وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي، «حققت طيران الجزيرة أرباحا قياسية في عام 2022 بفضل الإقبال الكبير الذي شهدناه على السفر في فترة كانت فيها الطاقة الاستيعابية للقطاع محدودة، هذا علاوة على تسجيل الشركة ربحا من بيع وتأجير محركات. ومقارنة بعام 2023، واصلت الشركة تحقيق الأرباح على الرغم من الانخفاض في متوسط العائد على المقعد الذي تأثر بالفائض في الطاقة الاستيعابية وذلك في ظل التحديات التي يشهدها القطاع على الصعيد التنظيمي والإقليمي وكذلك أمام التصعيدات الجيوسياسية».



وزاد «ساهم معدل إشغال المقاعد المرتفع وزيادة الحصة السوقية في تعزيز مكانة طيران الجزيرة، فيما حافظت على سياستها الصارمة في إدارة التكاليف، الأمر الذي يعكس متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة بالإضافة إلى جودة الخدمة التي تقدمها، فيما نمضي قدما، نواصل الالتزام بتحقيق النمو وتعزيز نطاق أعمالنا وتقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة لعملائنا، لنواصل بهذا تعزيز الأسس التي تمكن شركة طيران الجزيرة من مواصلة النجاح في عام 2024».



وحول الأداء التشغيلي في 2023، أطلقت طيران الجزيرة عشرة خطوط جديدة إلى وجهات في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا خلال عام 2023، ليبلغ عدد الوجهات في شبكة الشركة بنهاية الفترة 64 وجهة، وشملت هذه الخطوط رحلات مباشرة إلى موسكو وسمرقند ولارنكا ومطار سفنكس الدولي في القاهرة، وشيراز، وتيفات وبلغراد وتيرانا وإسلام آباد وطهران.



وضمن خططها التوسعية، تسلمت طيران الجزيرة 3 طائرات جديدة ليصل عدد الطائرات في أسطولها إلى 23 طائرة، كما دشنت مركزا متخصصا لصيانة إطارات ومكابح وبطاريات الطائرات ضمن سعيها لتوسعة القطاعات والخدمات التي توفرها وتديرها في الشركة، الأمر الذي يمكنها من تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بمثل هذه الخدمات.



وصنفت طيران الجزيرة في قائمة أفضل أماكن العمل بمنطقة آسيا لعام 2023 من قبل مؤسسة ®Great Place to Work العالمية، وكذلك في أول قائمة تكشف عنها «فورتشن 500» للشركات العربية للعام الماضي.



وتتضمن خطط الشركة التوسعية قيد الإنشاء حظيرة جديدة للطائرات ستوفر فيها خدمات الصيانة ذات معايير عالمية متفوقة، وستدخل خط التشغيل بحلول عام 2025، وأيضا عددا من التوسعات المخطط لها لتلبية الأعداد المتزايدة للمسافرين في المستقبل القريب.



شركة صديقة للبيئة



أصبحت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تتحول من استخدام البلاستيك إلى أدوات صديقة للبيئة في تقديم الطعام على متن رحلاتها، ويأتي ذلك ضمن هدفها بأن تكون عملياتها أكثر استدامة، وأن تحقق الشركة صافي انبعاثات صفريا بحلول عام 2050.



تحسينات في T5



قامت الشركة بعدد من التحسينات في مبنى ركاب الجزيرة T5 لتحديث مرافقها تماشيا مع المبادرات التي تواصل تنفيذها بهدف تعزيز تجربة المسافرين، وشملت هذه التحسينات بوابات إضافية للمغادرة، وزيادة في عدد كاونترات قبول الركاب، وغرف لتغيير الملابس، وسوق حرة، ومطاعم.



2000 مقعد لخفض وزن الطائرات



وقعت طيران الجزيرة على طلب شراء أكثر من 2000 مقعد من الأكثر خفة في العالم من حيث الوزن، وتمكن هذه المقاعد من خفض وزن الطائرات بحجم 1.2 طن متري، وبالتالي تقليص حجم الوقود المستهلك وزيادة الطاقة الاستيعابية لكل طائرة بإضافة صف من المقاعد.



100 وجهة خلال 5 سنوات



كشفت الشركة في بيانها، أن طيران الجزيرة تبقى ملتزمة بنهجها التشغيلي لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، إذ تتوقع خدمة أكثر من 100 وجهة خلال السنوات الخمس القادمة وزيادة حجم أسطولها إلى 35 طائرة، فيما من المتوقع أن يتجاوز معدل إشغال مقاعدها نسبة 80% في السنوات الثلاث المقبلة.