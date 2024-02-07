الدقم ـ كونا: قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية ديفيد بيرد إن افتتاح المصفاة برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان من شأنه إحداث علامة فارقة وتغييرات جذرية في قطاع الطاقة العالمي.



وأضاف بيرد، في تصريح لـ «كونا» أن هذا المشروع يعد خير دليل على الرؤية الاستراتيجية وفعالية التعاون والعمل المشترك بين البلدين، مؤكدا أهمية المصفاة ودورها المميز في توفير فرص غير محدودة تعزز مكانتها كمنارة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ومثالا يلهم الآخرين في قطاع الطاقة.



وأوضح أن مصفاة الدقم تعد واحدة من أحدث وأكبر المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الوطني لكل من دولة الكويت وسلطنة عمان مشيرا إلى أنها أصبحت جزءا فاعلا في سوق الطاقة العالمية.



وبين بيرد أن مصفاة الدقم صممت وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير التي تبرهن على الالتزام بالابتكار والنمو الاستراتيجي بما يدعم تطوير المستقبل الاقتصادي للبلدين وضمان الرخاء على الأمد الطويل للمنطقة والعالم.



ولفت إلى أن المصفاة تبرز كنموذج للحداثة والابتكار في عالم التكرير إذ تجمع بين المرونة الفائقة والكفاءة المتميزة مستفيدة من أرقى التقنيات وأحدث الابتكارات، مؤكدا أن المصفاة تسعى لتحقيق الريادة في الكفاءة البيئية وإعطاء الأولوية القصوى لخفض الانبعاثات الكربونية.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بمصفاة الدقم ناصحة الفلاحية، في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن مصفاة الدقم تدربت وطورت الكوادر الوطنية العمانية والكويتية لتكون قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المصفاة.



وذكرت الفلاحية أن الكوادر الكويتية والعمانية تمثل ما نسبته 60% من القوى العاملة في المصفاة، معربة عن الأمل في زيادة هذه النسبة مستقبلا لتصل إلى 80% في السنوات المقبلة.



وأكدت أن مصفاة الدقم تعد نموذجا متميزا للعمل الجماعي المشترك الذي يربط بين 32 جنسية مختلفة، مشيرة إلى نجاحها في خلق بيئة عمل إيجابية مبنية على مبادئ وسلوكيات تعزز روح التعاون وقيم الولاء.



ولفتت إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعد من أضخم المشاريع المشتركة بين بلدين خليجيين في قطاع النفط وسيسهم في إنعاش الاقتصادين الكويتي والعماني ومن شأنه جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة وتوفير العديد من فرص التدريب والتوظيف للشباب الكويتي والعماني.