

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء استراتيجيين في سوق الصرف الأجنبي أن معظم عملات الأسواق الناشئة ستواجه صعوبة في تعويض خسائرها هذا العام مقابل الدولار في الأشهر المقبلة مع تراجع التوقعات بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



وبعد إنهاء عام 2023 بشكل إيجابي، فقد زخم الارتفاع في سلة عملات الأسواق الناشئة وانخفض بنسبة 1.2% لهذا العام، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.



وأدت البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع والتعليقات المتشددة من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع المستثمرين والأسواق عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة، مما دفع مؤشر الدولار للارتفاع بنسبة 3% في أسابيع قليلة فقط.



وفي استطلاع أجرته «رويترز» - في الفترة من 2 إلى 6 فبراير - وشمل 50 من الخبراء الاستراتيجيين في سوق العملات، من المتوقع أن تعوض جميع عملات الأسواق الناشئة تقريبا خسائرها بالكاد منذ بداية العام حتى الآن خلال فترة 6 أشهر من الآن.



وقال فينيكس كالين، الرئيس العالمي لإدارة أبحاث الأسواق الناشئة في «سوسيتيه جنرال»: «الارتفاع الذي كنا نتوقعه خاصة في العملات وأسعار الفائدة تحقق بالفعل. عملات الأسواق الناشئة مسعرة بشكل معقول نسبيا.. ولا نتوقع أن ترتفع كثيرا».



«لقد تم بالفعل تقدير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل جيد، ولاتزال عواقب (الاقتصاد الأميركي) الاستثنائي تتكشف، وسيكون لذلك آثار إيجابية على مؤشر الدولار وتداعيات سلبية على عملات الأسواق الناشئة».



في حين كان من المتوقع أن تكسب الروبية الهندية حوالي 0.6% فقط بحلول نهاية يوليو، فمن المتوقع أن يكسب البات التايلندي والوون الكوري الجنوبي، اللذان خسرا 3.4% و2.5% على التوالي هذا العام، حوالي 3.5% في الأشهر الـ 6 المقبلة.



وفي حين كانت عملات الأسواق الناشئة تعتمد إلى حد كبير على دورة أسعار الفائدة العالمية التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي بشكل رئيسي، فإن الرياح المعاكسة للنمو في الصين تظل عقبة رئيسية أمام أدائها.



ومن المتوقع أن يعوض اليوان الصيني خسائره البالغة 1.3% حتى الآن هذا العام خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.



ومن المتوقع أن يرتفع سعر الراند الجنوب أفريقي بنسبة 2.3% تقريبا إلى 18.41 دولارا أميركيا خلال 6 أشهر مع مواكبة المكاسب الواسعة التي حققتها الأسواق الناشئة، لكن ذلك لن يمحو الانخفاض الذي بلغ حوالي 7% العام الماضي.



كتب «غولدمان ساكس» في مذكرة، بحسب تقرير لـ «رويترز» اطلعت عليه «العربية Business»، أن الراند تعتبر واحدة من أكثر العملات جاذبية، مدعومة بتوقعات تضخم أكثر معتدل. ومع ذلك، فهي تظل واحدة من أكثر عملات الأسواق الناشئة حساسية للدولار، مما يجعل مكافأة المخاطرة أقل إلحاحا في ظل المسار الأساسي المتمثل في انخفاض قيمة الدولار على نطاق واسع بشكل أكثر تدريجيا.



ومن المتوقع أن يخسر الروبل الروسي ما يقرب من 2% إلى 92.28 دولارا أميركيا، بينما ستضعف الليرة التركية بأكثر من 9% إلى 33.67 دولارا أميركيا في الأشهر الـ 6 المقبلة.