

اختتمت مساء أول من أمس منافسات الدور التمهيدي لدوري هوكي الجليد للرجال الذي ينظمه نادي الألعاب الشتوية بمشاركة 5 فرق، مسفرة عن تأهل ناديي «ستارز» و«ووريرز» إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها في 18 الجاري.



وأسفرت المباراة التي أقيمت على صالة النادي في منطقة بيان، عن فوز ووريرز على موسادز 8-2 ليحجز مقعده للمباراة النهائية ضاربا موعدا مع ستارز المتأهل سلفا للنهائي باعتبار أنهما احتلا المركزين الأول والثاني بالبطولة التي شهدت مشاركة أندية كاميلز وفالكون وموسادز إضافة إلى نادي البحرين البحريني.



وقال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري عقب الختام ان البطولة التي استمرت 20 جولة ظهرت بمستوى فني جيد وشهدت بروز عدد من اللاعبين الواعدين.



وتوقع المطيري ان تحفل المباراة النهائية بندية وإثارة كبيرة باعتبار أن الناديين هما الأفضل على مدى جولات البطولة التي انطلقت سبتمبر الماضي.



وأكد أن نادي الألعاب الشتوية يهتم كثيرا بمنافسات الدوري باعتبارها البوابة الوحيدة لاكتشاف المواهب المميزة لضمها للمنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية وفي مقدمتها كأس العالم للعبة للمستوى الرابع المقرر أن تستضيفها الكويت أبريل المقبل.



وأوضح ان النادي بقيادة فهيد العجمي سيعمل فور انتهاء الدوري على تكثيف الاستعداد للبطولة العالمية التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لضمان تقديم أفضل مستوى بهدف الانتقال للمستوى الثالث.