أسامة أبوالسعود



استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفدا قضائيا من جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة المستشار عادل العزب رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف.



وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالضيوف، مشيرا إلى قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها في شتى المجالات، لاسيما من حيث تبادل الخبرات والمعلومات التي تساهم في تعزيز العدل والقضاء، منوها بتجربة الكويت في تطوير آليات العمل القضائي.