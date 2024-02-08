

يستضيف ملعب «المملكة أرينا» مساء اليوم قمة «ديربي» الهلال والنصر، في ختام مباريات كأس موسم الرياض 2024 لكرة القدم، وكان الهلال تغلب على إنتر ميامي الأميركي 4-3، قبل أن يحسم النصر مباراته أمام نفس الفريق، بسداسية نظيفة.



وعادة ما تتسم مباريات الهلال والنصر بندية وإثارة كبيرين، بسبب الصراع التاريخي بين الطرفين.



ويأمل النصر تحقيق الفوز لرد الاعتبار في هذه المباراة من أجل مصالحة جماهيره، بعد خسارته من الهلال 0-3 بدوري روشن.



ويكفي النصر التعادل بأي نتيجة للظفر بكأس موسم الرياض بفارق الأهداف عن الهلال، فـ «العالمي» اكتسح إنتر ميامي بسداسية نظيفة، بينما انتزع «الزعيم» فوزا صعبا على الفريق الأميركي 4-3.



وبعيدا عن التتويج باللقب الودي، فإن النصر يسعى لتوجيه ضربة معنوية لمنافسه المباشر، ما قد يلقي بظلاله على مشوارهما في النصف الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.



ولم ينس النصر أن الهلال هو الفريق الذي ألحق به الخسارة بعد سلسلة مميزة من اللاهزيمة وصلت لـ 20 مباراة في كل البطولات وقتها.



ويخشى مدرب النصر السعودي لويس كاسترو أن يتعرض لخسارة جديدة على يد الهلال، ما سيحول الغريم إلى عقدة، قد تؤثر عليه لاحقا، ومن المقرر أن يواجه النصر غريمه الهلال في مباراة الدور الثاني من الدوري، كما أن الفريقين قد يلتقيان أيضا في دوري أبطال آسيا، وستكون الفرصة سانحة أمام النصر لرد الدين، من خلال إيقاف سلسلة مشابهة للهلال، حال الفوز عليه في موقعة اليوم.



على الجهة الأخرى، يعيش الهلال، موسما متميزا بقيادة مدربه جورجي جيسوس، إذ لم يتعرض لأي خسارة في كل البطولات، حيث يملك سلسلة متصلة من الانتصارات بلغت 21 مباراة، إذ يرجع آخر تعثر للفريق الأزرق إلى 21 سبتمبر الماضي بالتعادل مع ضمك 1-1 في الجولة السابعة من الدوري.



كما أن «الزعيم» لم يخسر منذ 29 مباراة، بالفوز في 26 والتعادل 3 مرات، حيث ترجع آخر خسارة له إلى أغسطس الماضي عندما هزم أمام النصر بالذات في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).



وبالتالي، فإن النصر يسعى لإلحاق أول هزيمة بالهلال هذا الموسم، لكسر سلسلته، أو على الأقل الخروج بتعادل سيكون كافيا لحصد لقب «موسم الرياض» وإيقاف قطار انتصارات غريمه.



وقد شهدت الأيام الأخيرة عودة الدوليين لتدريبات الهلال والنصر، استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.



ويمتلك الثنائي العاصمي مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين الذين فشلوا في استكمال مشوارهم مع منتخبات بلادهم في بطولتي كأس أفريقيا وآسيا 2023.