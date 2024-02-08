

قدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم شكوى بشأن إهانات عنصرية جديدة تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد أمام مضيفه خيتافي في المرحلة العشرين، وفقا لما أعلنت أمس الأول.



وأكدت الرابطة أنها قدمت الشكوى إلى المدعي العام بشأن الأحداث المبلغ عنها في تقرير قدم إلى اتحاد اللعبة المحلي.



وفي التقرير، أشارت «الليغا» إلى رصد «هتافات غير مقبولة» تضمنت إهانات مثل «القرد فينيسيوس» لدى وصول حافلة ريال إلى ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريس» في خيتافي. وأكدت أنها رصدت إهانات ضد داني سيبايوس أيضا.



ووقعت الأحداث في المباراة التي فاز فيها ريال على مضيفه 2-0 في المباراة المؤجلة من المرحلة العشرين الخميس الماضي.



وكان فينيسيوس الذي واجه في مناسبات عديدة تحيزات وأعمال عنصرية، قد عين سفيرا للنوايا الحسنة للتعليم من أجل الجميع من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» الجمعة.



وتعرض البرازيلي لهتافات عنصرية في مايو الماضي على ملعب فالنسيا في ميستايا، ما استدعى آنذاك ردود أفعال عالمية منددة.



وأسقطت محكمة إسبانية في 16 يناير الماضي الدعوى في قضية الإهانة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور العام الماضي خلال مباراة في الدوري ضد أوساسونا، وذلك لعدم كفاية الأدلة.



إلى ذلك، خرج فريقا ريال سوسييداد وريال مايوركا بتعادل سلبي من مواجهة الذهاب في الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء على ملعب الأخير.



وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الجانبين، حيث هيمن ريال سوسييداد على الكرة في الشوط الاول، إلا انه عانى الأمرين للحصول على فرص صريحة، في حين غابت الفعالية عن أداء مايوركا في الدقائق الـ 45 الأولى في ظل تراجع دفاعي ملحوظ.



واشتعلت المباراة بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، حيث أضاع مهاجم سوسييداد النيجيري صادق عمر العديد من الفرص الذهبية لمنح فريقه الأسبقية في لقاء الذهاب خارج أرضه، حيث تفوق الضيوف بشكل ملحوظ في المباراة.