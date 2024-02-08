

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء أن مدرب إنتر المتصدر سيموني إنزاغي سيغيب عن المباراة المقبلة أمام مضيفه روما ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري بعد تلقيه عقوبة إيقاف لمباراة واحدة. وفي بيان، أكد الاتحاد أن انزاغي لن يكون على رأس «النيراتزوري» في مباراة السبت في روما بعد نيله البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم خلال فوز فريقه على يوفنتوس 1-0 الأحد. ويتصدر إنتر ترتيب «سيري آ» بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس بعدما خرج فائزا 1-0 من قمة المرحلة الثالثة والعشرين الأحد في سان سيرو. من جهته، يحتل روما المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ذلك بعد أن حصد 3 انتصارات متتالية منذ تعيين دانييلي دي روسي مدربا خلفا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.