سلطت الصحف العمانية في أعدادها الصادرة الضوء على الزيارة التي يقوم بها حاليا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى سلطنة عمان ولقائه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم



من جانبها، قالت صحيفة الوطن العمانية ان الزيارة التي بدأها صاحب السمو تأتي لتؤسس لانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من المصالح ووجهات النظر التي يتشاركها الجانبان.



وأضافت ان العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الكويت والتي تعد نموذجا اقليميا ودوليا يحتذى تعززت بالعديد من القواسم المشتركة منها النهج الديبلوماسي المتبع والقائم على الحكمة وحسن الجوار واحترام سيادة الدول علاوة على تطلع البلدين إلى تحقيق مزيد من الرخاء والتنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.



وأشارت إلى الارث التاريخي والاجتماعي الذي أوجد طابعا غير تقليدي للعلاقات الرسمية والشعبية بين سلطنة عمان ودولة الكويت وحرص القيادتين السياسيتين على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.



من جهتها، قالت صحيفة المسار العمانية إن مراسم الاستقبال الرسمية والشعبية التي اجريت لسمو الأمير عبرت عن خصوصية العلاقة التاريخية والمتأصلة التي تميزت بها السلطنة والكويت.



ولفتت إلى ان المباحثات الرسمية التي عقدت أمس بين الجانبين استعرضت مسيرة العلاقات الاخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط سلطنة عمان بشقيقتها دولة الكويت وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المزيد من تطلعاتهما نحو الازدهار والرخاء.



وأوضحت ان مصفاة الدقم تعد اكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين.



من ناحيتها، أكدت صحيفة الرؤية اهمية زيارة سمو الأمير كونها تأتي في إطار (زيارة دولة) إلى سلطنة عمان حيث كان جلالة السلطان هيثم بن طارق في مقدمة المستقبلين والمرحبين بأخيه لدى وصول سموه إلى المطار السلطاني.



وأشارت إلى تبادل جلالة السلطان وأخيه سمو أمير البلاد، حفظهما الله ورعاهما، الاوسمة والهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة والتي تعبر عن الاعتزاز وعمق اواصر الاخوة والصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.