شهد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف بروفة حفل تخريج الدفعة 31 من الطلبة الضباط الجامعيين بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية أمس بحضور عدد من وكلاء وزارة الداخلية المساعدين، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الأكاديمية وغيرها من قطاعات وزارة الداخلية استعدادا لحفل التخرج الذي يقام تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.



وثمن وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الجهود التي تبذلها الأكاديمية في تخريج عناصر شرطة قادرين على حفظ الأمن والنظام، مشيدا بالمستوى المتميز لبروفة العرض، ما يعكس الروح المعنوية العالية ومستوى التدريب المتقدم للطلاب، ووجه ببعض الملاحظات والإرشادات التي تسهم في جاهزية الخريجين، وحتى يخرج حفل التخرج في أبهى صورة تعكس مدى جودة التدريب العسكري الذي تلقاه الطلبة الخريجون.