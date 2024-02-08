أشاد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بالمستوى المتميز للقطاع المصرفي الكويتي، والحرص على افتتاح فروع جديدة في كل مناطق الكويت إجمالا وعلى أرض محافظة الأحمدي على وجه التحديد، ما يعزز منظومة الخدمات المصرفية والمالية في المحافظات، خاصة المناطق السكنية الجديدة ما يسهم في التيسير على سكانها وتوفير المزيد من الجهد والمشقة.



وخلال تلقيه دعوة افتتاح فرع بنك الخليج الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، من مدير المنطقة الجنوبية للبنك أحمد ملا علي، ثمن الخالد جهود البنك لتعزيز حضوره والوصول بخدماته إلى المزيد من العملاء في كل مناطق الكويت خاصة محافظة الأحمدي، معربا عن التطلع إلى المزيد من الفروع ومختلف البنوك المحلية والدولية على أرض محافظة الأحمدي ذات الخصوصية والمقومات الاقتصادية والتجارية والسياحية المعروفة، وبحكم المساحة الكبيرة والكثافة السكانية والمدن الجديدة التي تضمها.



وتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة ومنتسبي بنك الخليج على الجهود المبذولة إجمالا لإنجاز الفرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، متمنيا لهم ولكل البنوك الكويتية استمرار النجاح في مواكبة المستجدات العالمية في الصناعة المصرفية.