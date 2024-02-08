العازمي: فوز الكويت بمنصب أمين عام الاتحاد الآسيوي للمكفوفين للمرة الأولى



بشرى شعبان



أكد ممثل وزير الشؤون الاجتماعية المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري حرص الهيئة على المشاركة بجميع الأنشطة والفعاليات التي تخدم ذوي الإعاقة.



وقال المطيري في تصريح لـ «الأنباء» على هامش المشاركة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي للمكفوفين، والذي نظمته الجمعية الكويتية للمكفوفين بعنوان «كفيف.. وتحديات»، ان المشاركة تأتي ضمن خطة عمل الهيئة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومساندتهم لممارسة حياتهم اليومية.



وأوضح المطيري أن من أولويات عمل الهيئة توفير الدمج المتكامل لذوي الإعاقة بكل أوجهه في المجتمع والتعليم والعمل والحياة اليومية لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.



وعن التعاون مع الجهات الحكومية، أشار إلى انه قائم لتفعيل بنود قانون ذوي الإعاقة 8/2010 في كل الجهات، مؤكدا ان مسؤولية الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة تحت إشراف وزارة الشؤون لكن الهيئة تتعاون مع الجمعيات لدعم الفئات المستحقة، وهناك ممثلون عن الجمعيات في مجلس إدارة الهيئة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة الشباب سيكون هناك رأي للهيئة فيما يخص نادي الطموح.



بدوره، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمكفوفين فايز العازمي، عن ان المؤتمر يصاحبه اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع ورشة عمل للاتحاد الآسيوي للمكفوفين، مبينا انه اتحاد خاص بغرب آسيا، حيث يشارك في اللقاء العديد من الدول الأعضاء.



وتابع العازمي: حرصنا على ان تكون الفعالية خلال شهر فبراير بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية للكويت، كما أنه يأتي بعد حصول أمين سر الجمعية الكويتية للمكفوفين منصور العنزي على منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي للمكفوفين، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الكويت على منصب قيادي في مجلس إدارة الاتحاد.



وبشأن خطة عمل الجمعية للموسم الحالي، بين ان هناك برنامجا متكاملا للاحتفال بالأعياد الوطنية على مدار شهر فبراير، ويتضمن الكثير من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية إلى جانب إعداد برنامج خاص لشهر رمضان المبارك.



من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي للمكفوفين وأمين سر الجمعية الكويتية للمكفوفين منصور العنزي انه يهدي حصوله على المنصب إلى صاحب السمو الأمير والكويت، معتبرا انه إنجاز فريد من نوعه، حيث تحصل أول دولة خليجية على هذا المنصب الرفيع بالاتحاد منذ تأسيسه، كاشفا عن اختياره عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي بعد ان تم ترشيحه من قبل الاتحاد الآسيوي.