أشادت رئيسة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطــة شيماء بن حسين بالخطوة الإيجابية التي اعلن عنها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية بحضور وزير الاعلام والثقافــة عبدالرحمن المطيـــري، باهتمام الحكومة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.



وقالت: تصريحـــات سمو الرئيس لمست المعاناة التي تعرض لها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية منذ جائحة كورونا حتى الآن وعدم وجود الحلول الإيجابية خاصة ان هناك مشاريع متعثرة بالفعل وتحتاج الى مساعدتها حتى تتمكن من النهوض، كما أكد سموه خاصة ان قطاع المشاريع الصغيرة يستطيع ان يحقق رؤية الكويت في استيعاب العمالة الكويتية التي من المتوقع دخولها سوق العمل في السنوات المقبلة.



وبينت بن حسين ان الجمعية تمتلك العديد من الخطط التي تحتاج إلى رعاية ودعم من اجل تنفيذها وتكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدرا من مصادر الدخل التي تعتمد عليها الحكومة من خلال برنامج عملها الذي يحمل رؤية اقتصادية وتحويلا إلى الإنجاز وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مع تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصاد.