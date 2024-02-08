بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها الأربعاء المقبل برئاسة عبدالله العنزي اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بتخصيص موقع حراج لبيع السيارات المستعملة.



وتضمن جدول الأعمال التالي: طلب الهيئة العامــة للطرق والنقـــل البري تخصيص مواقع أحــواض مائية مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض وساتر ترابي، وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة الصابرية.



سؤال العضو عبدالله العنزي (أسئلة بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمــــال المكملـــة لهــــا) إنشاء وتشغيل وصيانة.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض ومسارات لصرف مياه الأمطار حول منطقة المساكن الميسرة الإسكانية منخفضة التكاليف سابقا.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات بمنطقة العبدلي لخطوط هوائية جهد 400 ك.ف بعرض 200م لتغذية جمهورية العراق الشقيقة بخط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مسار GCCIA.



إعادة تخصيص أرض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية الى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبدالناصر.



سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن الصالة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية (البولينغ والبلياردو) في محافظة الجهراء.