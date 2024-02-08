قال مدير زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية سلمان العبيد إن مشروع بناء بيوت الفقراء يمثل واحدا من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى النجاة الخيرية لتنفيذها، حيث يسهم المشروع في حفظ كرامة الأسر ويعزز الاستقرار الأسري. وأضاف العبيد: من خلال مشروع بناء بيوت الفقراء نكافح العشوائيات وننقل الأسر الفقيرة واللاجئة من حياة الأكواخ والعشش إلى الحياة الآدمية. وحول أبرز مكونات بيوت الفقراء، قال: المنزل به غرفتان وحمام ومطبخ وحوش مع التأثيث وتزويدها بالطاقة الشمسية وسبل العيش الكريم وتتفاوت تكلفة المنزل تبعا لطبيعة الدولة التي سيتم التنفيذ بها، مؤكدا أن «النجاة الخيرية» تنفذ مشروع بيوت الفقراء في كل من اليمن وبنغلاديش ومصر وغيرها من الدول، وتحرص على أن يستفيد من المشروع أسر الأيتام والأرامل والمرضى والمطلقات والأسر المتعففة وضعاف الدخل، وغيرها.