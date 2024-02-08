عدد المراكز الرمضانية تضاعف هذا العام واختيار القراء بعناية في صلاتي التراويح والقيام



أسامة أبو السعود

عقد مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري اجتماعا مع الفرق الرمضانية التي تتولى الإشراف ومتابعة فعاليات المراكز الرمضانية في العاصمة.



واطلع المطيري على الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على أهمية أن يباشر كل مسؤول عمله بعناية واهتمام في المراكز الرمضانية لأنها واجهة مشرقة وعلامة فارقة، لافتا إلى أن الشهر الكريم يحتاج لاستعدادات تتناسب مع طبيعته ومكانته عند المسلمين وما يضفيه من جو إيماني وروحاني.



وبين أن النجاح الذي حققه قطاع المساجد في اختياره وتنظيمه للأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية والثقافية التي احتضنتها مساجد الكويت خلال شهر رمضان في الأعوام الماضية، كانت عامل جذب وشهدت حضورا جماهيريا ومتابعة حازت ثقة الجميع ولله الحمد، موضحا أن قراء هذا العام تم اختيارهم بعناية لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، منوها إلى أن عدد المراكز الرمضانية تضاعف هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وهي كالتالي:



٭ مركز الراشد الرمضاني بمنطقة العديلية.



٭ مركز سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان.



٭ مركز الغملاس بمنطقة القادسية.



٭ مركز جابر الأنصاري مدينة صباح الأحمد السكنية.



٭ مركز البحر بالمباركية وسيكون مخصصا للقراءات العشر.