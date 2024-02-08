

وقّعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» اتفاق تعاون إستراتيجي مع مصرف الإمارات الإسلامي، حيث وقع الاتفاقية في مدينة دبي الإماراتية نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله أحمد الصبيح، ونيابة عن المصرف رئيسه التنفيذي فريد الملا، وذلك كأول اتفاق متوافق مع الشريعة الإسلامية توقعه المؤسسة مع إحدى المؤسسات المالية بهدف تيسير التجارة الخارجية وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي للإمارات والمنطقة.

وبموجب الاتفاق ستتعاون «ضمان» التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم خدمات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية في إطار نظام شامل يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين السوق الإماراتية والأسواق الأخرى في المنطقة والعالم إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ودول المنطقة، إضافة إلى التعاون في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

من جهته، رحب المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح بتوقيع الاتفاق، وأكد حرص «ضمان» على تعزيز دورها في دعم اقتصادات الدول الأعضاء، قائلا: «نحن سعداء بتوقيع الاتفاق، وهو ما يتفق مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وذلك بتيسير تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية من خلال توفير أدوات التحكم في المخاطر، ونتوقع أن يتواصل نمو التجارة البينية العربية بالاستفادة من الآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي فريد الملا، على أهمية الاتفاق كونه الأول من نوعه المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي توقعه المؤسسة مع مؤسسة مالية إماراتية، وقال «نشعر بالفخر لتوقيع هذا الاتفاق مع المؤسسة كمبادرة مهمة تتماشى مع رؤيتنا ليكون «الإمارات الإسلامي» الأكثر ابتكارا عبر تقديم منتجات مبتكرة وعبر تعزيز تجربة العميل.

وتوقع الملا أن يسهم الاتفاق في تعزيز دور مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم الخدمات المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، في دعم نمو أنشطة التجارة الخارجية الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام.