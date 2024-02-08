

طارق عرابي



انطلقت صباح أمس فعاليات معرض «Auto Land» الكويت، الذي تنظمه شركة «ماكس ايفنت» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 7 إلى 18 الجاري، على أرض المعارض الدولية بمشرف في كل من الصالة 4 و5 و6، وذلك بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية وممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد وممثلي ومديري الشركات.



وبهذه المناسبة، أكد مدير التطوير في شركة ماكس ايفنت خالد طارق العبدالغفور، أن معرض «Auto Land» يعتبر المعرض الأول الذي تنظمه «ماكس ايفنت» في قطاع السيارات، وذلك بمشاركة أكبر من 40 شركة ووكالة سيارات، إلى جانب عدد من الشركات المتخصصة في قطع غيار واكسسوارات السيارات، وعدد من البنوك وشركات التمويل والتأمين المختلفة.



وأضاف ان الهدف من تنظيم المعرض هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور وتسهيل التعرف على جميع أنواع السيارات والوكالات تحت سقف واحد، وتوفير الجهد والوقت على العملاء والشركات من خلال الالتقاء المباشر مع شريحة كبيرة من محبي السيارات.



وقال ان السوق الكويتي يضم مختلف أنواع وشرائح السيارات، كما أنه يستقطب جميع الجنسيات والأعمار، لذا كانت الشركة حريصة على تنظيم المعرض بالمشاركة مع أكبر عدد من وكالات السيارات بالكويت.



وأشاد العبدالغفور بتعاون شركات السيارات والبنوك وغيرها من قطاعات الدولة التي ساهمت بتنظيم ونجاح هذا الحدث المهم الذي ينتظره الجمهور الكويتي بكل شغف.



موديلات جديدة



وقال ان المعرض سيشهد إطلاق موديلات حديثة لسيارات موديل 2024، سيتم طرحها لأول مرة، هذا إلى جانب عرض للسيارات القديمة والكلاسيكية، والدراجات النارية، ومعدات البر والتخييم والرحلات.



جدير بالذكر أن «ماكس ايفنت» هي شركة متخصصة في تنظيم المعارض في عدد من القطاعات والتي من بينها قطاع التعليم، السيارات، البناء، الصحة والجمال، السفر، العودة للمدارس والجامعات.