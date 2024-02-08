

ياسر العيلة



ما زالت الأصداء الجميلة تتوالى على الحفل الأخير لـ «قيثارة الخليج» نوال الكويتية والذي أقيم مساء الجمعة الماضية في قاعة «الأرينا كويت»، وقدمت «ام حنين» خلاله مجموعة كبيرة من أعمالها الجديدة ومن بينها الأغنية الوطنية «شيخة الصيت» إهداء منها للكويت وأميرها وشعبها، والتي فاقت التوقعات وتفاعل معها الحضور بشكل كبير، خاصة انها ذكرتنا بالأغاني الوطنية الخالدة التي تغنت بالكويت من قبل.



كلمات الأغنية الرائعة تتغنى في الكويت الحبيبة وتعزز للأجيال الجديدة قيمة الوطن والولاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وصاغ هذه الكلمات الجميلة الشاعر بدر شعيل، وقام بتلحينها الملحن المبدع الجاسر في أول تعاون يجمعه بنوال، فقدم لحنا مميزا يناسب قيمة وصوت هذه النجمة الأيقونة، ونال لحن الجاسر استحسان وإعجاب الجمهور والذي تفاعل مع الأغنية وسط أجواء حماسية، وقام بالتوزيع الموسيقي للأغنية د.عدنان عبدالله، مكس وماستر: علي رمضان، وتقول كلماتها:



تباشري بالخير يا ديرة الخير



يا موطن الأحرار يا شيخة الصيت



كل عام وانتي فرحانا والتباشير



عز وفخر يا ديرة العز الكويت



حييت يا اللي ما يوصفك تعبير



يا شيخنا مشعل يا ابو الحزم حييت



السمع لك والطوع وفي أمرك نسير



يا ذخرنا يا عزنا وراعي البيت



انت الذي للدار نهضه وتطوير



شيخ الحزم والعزم وبالعدل ناديت



المجد لك والعهد يا بواحمد الخير



انت الوطن والشعب لك لا تعزويت