

أحمد الفضلي



أعرب الفنان والمنتج نايف الراشد عن بالغ سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حصدتها الحلقات الأولى لأحدث أعماله الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «أبشر بالسعد» الجزء الثاني الذي يعرض حاليا على قناة ام بي سي ويحصد نسبة مشاهدة عالية.



وذكر الراشد أن النجاح الذي حققه الجزء الأول للعمل منحنا دافعا كبيرا لتقديم نسخة جديدة، وتم الإعداد لها بشكل جيد وتنفيذها وحاليا تحصد نجاحا جديدا واضحا لنا من خلال ردود الأفعال الإيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الكويت ومختلف دول الخليج خصوصا في السعودية حيث يردد عدد كبير من الجمهور السعودي لزمة «نام مظلوم ولا تنام ظالم» وهي لزمة الشخصية الرئيسية في العمل، وهذا يؤكد نجاح المسلسل خصوصا وان الجمهور السعودي بدأ يرددها في ملاعب كرة القدم.



وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ جزء ثالث للعمل، أفاد الراشد من خلال حديثه لـ«الأنباء» بأنه وفريق العمل في إطار التجهيز للجزء الثالث لمسلسل «أبشر بالسعد» والذي من المقرر أن يبدأ تصويره في شهر يوليو المقبل في الكويت وسيشهد مشاركة العديد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية وأغلبهم أسماء مشاركة في الجزئين الماضيين، موضحا ان الجزء الثالث للعمل سيشهد مشاركة النجمة البحرينية ريم ارحمة، والفنانة روان العلي، حيث تم التوصل لاتفاق معهما، وتم وضع اللمسات الأولية للمسلسل، وسيكون تحولا جديدا في حياة بطل المسلسل.



وعن التغييرات التي ستحدث في الجزء الثالث، ذكر الراشد أن النسخة الثالثة ستكون من كتابته وإخراجه، وستكون امتدادا جديدا للنسختين الماضيتين مع وضع تحولات جديدة في الأحداث ستكون مشوقة للمشاهد، وتوقع الراشد أن تأتي النسخة الثالثة بنجاح كبير مماثل لما تحقق في الجزئين الأول والثاني، وأيضا ستعرض على قناة ام بي سي.