أعلن الجيش الأردني أمس أن قوات حرس الحدود قتلت ثلاثة من مهربي المخدرات في اشتباك مسلح وقع على الحدود مع سورية، أدى إلى إصابة أحد حراس الحدود وهو بحالة «حرجة». ونقل بيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله ان «المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية» فجر أمس.



وأوضح ان «العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».



وأكد أن «القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانات المتوافرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».