

يعقوب العوضي



تمكن فريق القادسية أمس من الفوز على فريق الريان القطري «حامل اللقب» 3 - 2 في بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة التي تقام حاليا في مدينة صحار العمانية. وأقيم اللقاء على الصالة الرئيسية في مجمع صحار الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولــة التي تستمر حتى 12 فبراير الجاري.



وتضم المجموعة الأولى إلى جانب القادسية والريان كلا من بني ياس الإماراتي والابتسام السعودي والسيب العماني.



يذكر أن الريان القطري توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان عام 2023 تلاه فريق الكويت ثم الشرطة القطري.