

أشاد رئيس اتحاد الرماية دعيج العتيبي بالإنجاز الذي حققته راميات الاتحاد في منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المتواصلة حاليا بمدينة الشارقة الإماراتية والمتمثل في فوزهن بأربع ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.



وقال العتيبي في تصريح عقب استقباله الوفد إن هذا الفوز جاء نتيجة للعمل المتواصل للاعبات والاستعداد الجيد لهذه البطولة إضافة إلى دعم الهيئة العامة للرياضة.



من جانبه، قال أمين السر الاتحاد عبيد العصيمي في تصريح إن تحقيق الراميات لهذا العدد الجيد من الميداليات يضيف الكثير للرياضة النسائية في الكويت، مهديا هذا الفوز للقيادة السياسية للبلاد ولأسرة الرماية الكويتية.



وجاء حصاد راميات فريق الرماية بالدورة بعد تتويج الفريق المكون من غزلان الهندي وإسراء بهمن وعذاري البلوشي بذهبية مسابقة رماية (مسدس 10 أمتار)، كما حققت الهندي فضية بذات المسابقة للفردي، فيما نالت مريم ارزوقي برونزية رماية البندقية 10 أمتار للفردي، وأحرز الثلاثي رتاج الزيادي وشيماء الإبراهيم ومريم ارزوقي البرونزية للمسابقة نفسها.